Toyota, le novità della gamma Yaris per il 2024

Toyota migliora le caratteristiche chiave della Yaris Cross, con propulsore Full Hybrid, i più recenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida e altre novità.

La Yaris Cross si affianca alla nuova Yaris con l’offerta di propulsori “dual hybrid” adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota di quinta generazione con un nuovo powertrain, “Hybrid 130”.

Il sistema Full Hybrid da 1,5 litri è stato dotato di un nuovo powertrain che vanta un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente. Questo, insieme alle regolazioni dell’unità di controllo della potenza (PCU), offre un aumento del 14% della potenza totale del sistema, da 116 CV / 85 kW a 132 CV / 97 kW. Allo stesso tempo, la coppia del motore MG2 è stata aumentata su tutta la fascia di regimi, con un aumento massimo del 30% da 141 a 185 Nm.

Il risultato è un’accelerazione più brillante, con il tempo da 0 a 100 km/h ridotto di mezzo secondo a 10,7 secondi e il tempo nell’80 – 120 km/h ridotto di 0,4 secondi a 8,9 secondi.

Il produttore riferisce di prestazioni del motore termico, del motore elettrico e della batteria ibrida sono migliorate nell’Hybrid 130.

Il propulsore Hybrid 130 sarà introdotto su diversi allestimenti della gamma, tra cui la nuova Premiere Edition e GR SPORT. La gamma continuerà a offrire il consolidato sistema ibrido da 116 CV / 85 kW, ora noto come “Hybrid 115”.

Per quanto riguarda la rumorosità del motore, quattro aree chiave sono state oggetto di miglioramento: è stato aggiunto un ammortizzatore a smorzamento variabile al supporto motore sul lato sinistro; sul condotto di aspirazione è stato montato un risonatore; il pannello fonoassorbente del cruscotto è stato cambiato, passando da una costruzione a strato singolo a una a tre strati; e un ulteriore strato di feltro è stato aggiunto al pannello superiore del cofano.

Per mitigare il rumore generato da vento e rotolamento degli pneumatici, vengono ora utilizzati vetri più spessi per il parabrezza e per i finestrini laterali anteriori e posteriori.

User experience digitale migliorata

L’accesso alle informazioni, alla connettività e all’intrattenimento promette una user experience nuova. Il digital cockpit può essere configurato e personalizzato in base alle preferenze del conducente; anch eul sistema multimediale è migliorato e offre più funzioni. I display hanno dimensioni di 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, a seconda dell’allestimento.

Il digital cockpit da 12,3 pollici presenta quadranti, informazioni e grafici con la massima visibilità in tutte le condizioni di luce. Il guidatore può personalizzare l’aspetto del display in base al proprio umore o al tipo di viaggio con quattro opzioni: Smart, Casual, Sporty e Tough. La versione da 7 pollici è di serie sugli allestimenti Active e Trend; il 12,3 pollici è presente sugli allestimenti top di gamma, Lounge, GR SPORT e Premiere Edition.

Il sistema multimediale Toyota Smart Connect include funzionalità “cloud”, un sistema “sempre connesso” che accede a informazioni su percorsi, traffico e ritardi la pianificazione dei viaggi.

Non manca un sistema di riconoscimento vocale potenziato e un assistente vocale di bordo “Hey Toyota” in grado di riconoscere richieste colloquiali. Ad esempio, basta dire “Hey Toyota, ho freddo” e il sistema aumenterà automaticamente la temperatura del climatizzatore.

Sul versante connettività è offerta l’integrazione wireless dello smartphone sia per Apple CarPlay che per Android Auto. Come per i sistemi Toyota Safety Sense, aggiornamenti e nuove funzioni possono essere installati over-the-air.

Smart Digital Key

La Yaris Cross si unisce alla nuova Yaris offrendo ai proprietari la Smart Digital Key. Collegata all’app MyT, consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. La chiave digitale può essere utilizzata per bloccare, sbloccare e avviare il veicolo, senza che sia necessario estrarre il telefono dalla borsa o dalla tasca dell’utente.

La chiave è compatibile con i dispositivi Apple e Android ed è di serie sulla Premiere Edition. Nel prezzo di acquisto dell’auto è incluso un anno di connessione.

L’app MyT offre altre funzioni, tra cui il blocco/sblocco a distanza, l’attivazione da remoto del climatizzatore e l’attivazione delle luci di emergenza per aiutare a localizzare il veicolo, ad esempio in un parcheggio affollato.

Toyota T-Mate

Interessanti ua gamma di equipaggiamenti e caratteristiche di sicurezza attiva e passiva che possono eliminare gran parte dello stress dalla guida. Yaris Cross viene equipaggiata con il pacchetto Toyota T-Mate (insieme di funzionalità che rendono l’auto più sicura e più facile da guidare e parcheggiare).

Un nuovo sistema di telecamere e radar è in grado di eseguire scansioni più lunghe e più ampie rispetto a prima, è possibile rilevare i rischi di incidenti in modo più preciso. Il sistema di pre-collisione (PCS) è ora in grado di riconoscere un potenziale impatto frontale e vari oggetti e veicoli sulla traiettoria dell’auto, tra cui pedoni, ciclisti e anche motociclette.

La soppressione dell’accelerazione interviene per mitigare l’accelerazione improvvisa quando riconosce il rischio di collisione con un veicolo che precede.

L’Assistenza Proattiva alla Guida (PDA) aiuta a evitare i tipici rischi di incidente quando si guida a bassa velocità. Il sistema di assistenza alla decelerazione fornisce una decelerazione fluida quando il guidatore rilascia l’acceleratore per rallentare quando si avvicina a un veicolo più lento che precede o entra in curva. Il secondo elemento del PDA è lo Steering Assist, che riconosce una curva della strada davanti a sé e regola la forza di sterzata per aiutare il conducente a svoltare in modo fluido e stabile.

Il Sistema di Arresto di Emergenza (EDSS) è in grado di supportare il conducente in caso di malore o incapacità. Se rileva che il conducente non ha effettuato alcun input (sterzata, frenata, accelerazione) per un certo periodo di tempo, emetterà un segnale acustico. Se non c’è reazione da parte del conducente, l’auto si fermerà gradualmente, attiverà le luci di emergenza e sbloccherà le portiere.

L’Assistenza all’Uscita Sicura (SEA) opzionale è un sistema di avviso visivo e acustico che aiuta a evitare che una portiera venga inavvertitamente aperta in caso di presenza di veicoli e ciclisti che sopraggiungono da dietro. Inoltre, il sistema di Rilevamento Presenza passeggeri Sedili Posteriori (RSRS) avviserà il conducente con avvisi visivi e sonori se ha lasciato un bambino o un animale domestico sul sedile posteriore, contribuendo a evitare il rischio di incidenti.

Sono stati aggiunti nuovi sistemi all’ACC per sorpassi più sicuri: il supporto per la prevenzione dei sorpassi impedisce il sorpasso involontario sul lato sbagliato di un veicolo; il controllo preliminare della decelerazione/indicatore di direzione aiuta il conducente a rientrare in sicurezza nella corsia di marcia a una velocità e a una distanza adeguate dagli altri veicoli.

L’Avviso di Cambio Corsia (LDA) ora riconosce quando il conducente è uscito dalla corsia mentre cerca di evitare un ostacolo (pedone o altri utenti della strada) e annulla temporaneamente la funzione di avviso. Il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia (LTA) è stato regolato in modo che le sue prestazioni abbiano un feedback più naturale. Il Riconoscimento Segnaletica Stradale è stato migliorato, quindi è possibile regolare il limitatore di velocità con un tocco per far corrispondere le informazioni sui segnali stradali.

