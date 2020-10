Prime Day ultime ore: prodotti Beats ed Apple in sconto

Il Prime Day non è stato molto ricco di prodotti Apple in sconto, ma qualche buona offerta da reperire nelle pieghe del negozio Amazon c’è. La lista pur non ricca, contiene una serie di interessanti accessori sia a marchio della mela che della controllata Beats.

In particolare in sconto ci sono le cuffie Beats Studio3, accessori per la musica di fascia top con sistema di soppressione del rumore e grande fedeltà audio. Sono basate sul chip W1 che ha fatto la fortuna degli AirPods, offrono 22 ore di ascolto e vengono vendute con una elegante custodia. Costerebbero 350 euro ma le comprate in diversi colori a solo 199,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Sull’altro lato dell’offerta trovate in sconto anche le urBeats3, degli auricolari con connettore Lightning che si distinguono per un prezzo molto economico, colori sgargianti e buona vestibilità. Costano solo 44,99 euro.

Sempre parlando di cuffie ci sono in sconto le Beats Solo3. Anche qui stiamo parlando di cuffie antirumore, sempre basate sul chip W1; offrono funzioni come Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica per 3 ore di ascolto, padiglioni regolabili morbidi e confortevoli tutto il giorno. Costerebbero 200 euro ma le comprate a 139,99 euro in vari colori.

Oltre ai prodotti Beats, ci sono in sconto anche gli iPhone XR sia nella versione 68 che nella versione 256 GB con prezzi che partono da 569 euro, più basso del prezzo già scontato da Apple dopo la presentazione di iPhone 12. Trovate a prezzo speciale anche la Magic Trackpad (-25% a 112,99 euro) e anche gli iPhone 7 che partono da 319 euro