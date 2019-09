Apple annuncia le date di uscita al cinema dei film originali Apple TV+

Cupertino non è interessata alle vendite di biglietti e al box office, ciò nonostante diversi film Apple TV+ debutteranno nelle sale cinematografiche e arriveranno in streaming successivamente: a pochi giorni dall’anticipazione su questa strategia di Cupertino arriva immediatamente la conferma direttamente da Apple Park. La multinazionale ha infatti annunciato le date di arrivo nei cinema di diversi film Apple TV+.

Il primo film Apple TV+ a debuttare nelle sale cinematografiche sarà The Elephant Queen. Racconta la storia di Athena, matriarca di elefanti che lotta per salvare la famiglia quando sono costretti a lasciare la loro fonte di acqua. In realtà il lungometraggio è già stato proiettato in anteprima a New York negli scorsi giorni: arriverà nelle sale a partire dal 18 ottobre per poi approdare su Apple TV+ già a novembre.

Ricordiamo che il servizio di TV in streaming di Apple in abbonamento sarà disponibile in centinaia di paesi a partire dal primo novembre, Italia inclusa.

Anche il film Apple TV+ intitolato Hala sarà nei cinema dal 22 novembre, mentre l’arrivo nella TV in streaming è previsto per il mese di dicembre. È la storia di una ragazza musulmana che tenta di conciliare le tradizioni familiari con quelle della vita moderna.

Invece a partire dal 6 dicembre sarà proiettato nei cinema The Banker con protagonisti Samuel L. Jackson e Anthony Mackie, due guru del mercato immobiliare e finanziario nell’era di Jim Crow. Nelle date pubblicate da Variety, il debutto nei salotti degli abbonati Apple TV+ è programmato per il mese di gennaio 2020.

Naturalmente insieme ai film Apple TV+ ci saranno diverse serie TV originali prodotte da Cupertino che debutteranno direttamente nel servizio streaming, tra cui quelle di fantascienza For All Mankind e See, la vita della poetessa Dickinson, Helpsters, Ghostwriter e The Morning Show e altre ancora in arrivo di cui Apple ha già pubblicato anche alcuni trailer.

Nell’ultimo keynote Apple ha annunciato data di arrivo e prezzo in dollari di Apple TV+. Secondo molti Cupertino potrebbe organizzare un alto keynote in ottobre: in questo articolo trovate tutte le novità e i prodotti attesi.