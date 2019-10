Apple TV+ non piace agli abbonati di Netflix. Secondo un recente sondaggio la maggior parte degli intervistati dichiara di non voler abbandonare il servizio in favore di Apple TV+, il cui lancio è previsto per il 1 novembre, mentre i restanti che intendono sottoscrivere l’abbonamento dicono di voler mantenere anche quello di Netflix con la sola intenzione di ampliare il numero di servizi a propria disposizione.

A frenare il cambio di partito parrebbe essere l’esiguo catalogo di contenuti offerti dalla Mela, quantomeno al lancio. Solo il 25% dei 1.500 intervistati da Piper Jaffray dichiara infatti di esser pronto a lasciare Netflix per abbonarsi a Disney+ (anch’esso in arrivo a novembre) o Apple TV+, che tra i tre sarebbe anche il più economico.

Ma a quanto pare il prezzo non basta a convincerli del tutto tanto che, come detto, gran parte di quelli che si iscriveranno lo faranno parallelamente al mantenimento dell’abbonamento di Netflix, più solido e convincente quando si parla di contenuti, a dimostrazione che gli investimenti nei contenuti originali fatti negli anni stanno ripagando con la fedeltà del cliente.

Apple TV+ e Disney+ non sono comunque gli unici nuovi servizi televisivi che saranno lanciati a breve: negli USA WarnerMedia si sta preparando a lanciare HBO Max così come anche NBCUniversal starebbe costruendo la propria soluzione di TV in streaming.

Ciò è in linea con quanto dichiarato dal CEO di Apple Tim Cook in una recente intervista «Non credo che la concorrenza abbia paura di noi, il settore video funziona in modo diverso. Non è questione di chi vince o chi perde: molte persone utilizzano più servizi e noi stiamo semplicemente provando a farne parte».

Per saperne di più su Apple TV+ potete leggere gli articoli contenuti in questa pagina del nostro sito.