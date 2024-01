Processore AMD Ryzen 5 5500, potenziate il vostro PC spendendo la metà

Se volete potenziare il vostro computer desktop senza spendere grosse cifre allora approfittate dell’offerta in corso sul processore AMD Ryzen 5 5500, attualmente proposto a meno di 100 € grazie al taglio di prezzo del 58%.

Si tratta di un processore di fascia media che offre elevate prestazioni a un prezzo ora più che accessibile. Di conseguenza possiamo tranquillamente considerarlo un eccellente aggiornamento specie per chi possiede i vecchi Ryzen soprattutto per via della potenza di calcolo combinata alla sua efficienza energetica.

È facile da installare e grazie all’architettura Zen 3 migliora le prestazioni in tutto, dai giochi alle app multimediali, specie con le attività di produttività mostra miglioramenti notevoli nelle capacità di multitasking.

Il processo a 7 nm assicura una buona gestione termica, grazie anche al dissipatore incluso, che presenta una elevata qualità costruttiva e di montaggio (portandolo a 4.4 Ghz raggiunge i 55/60° in full load). Il consumo energetico è molto basso, perciò viene valutato positivamente anche nell’ottica di fare una scelta energetica efficiente.

Per quanto riguarda le prestazioni parlano i benchmark. Per via dei suoi 6 core e 12 threads è consigliatissimo per il gaming (pensiamo a Fortnite, League of Legends, Minecraft, GTA, Apex e via dicendo), ma va bene anche col resto, grazie anche alle prestazioni in single core che rispetto a Zen o Zen+ sono di molto migliori.

Tenete presente che per sfruttare appieno le sue prestazioni è bene disporre di una scheda madre compatibile con la serie Ryzen 5000.

In ogni caso è tra le scelte migliori che si possono fare per potenziare notevolmente le prestazioni del proprio sistema, ora ad un prezzo più che accessibile.

