Al Gore lascia il Consiglio Apple, benvenuta Wanda Austin

Apple ha annunciato l’arrivo della Dr.ssa Wanda Austin, ex presidente e CEO di The Aerospace Corporation, proposta per la nomina dal consiglio di amministrazione. Cupertino spiega che la dott.ssa Austin vanta decenni di esperienza in vari settori della scienza e della tecnologia, e un importante bagaglio di esperienza nel promuovere innovazioni e nel modellare strategie aziendali.

In qualità di presidente e CEO di The Aerospace Corporation, la Austin ha diretto un’organizzazione a sostengo del programma spaziale americano, ampliando le opportunità per le future missioni di esplorazione.

“Wanda ha trascorso decenni con tecnologia avanzata per lo sviluppo dell’umanità, e siamo entusiasti di accoglierla nel consiglio di amministrazione di Apple”, ha dichiarato l’amministratore delegato del colosso di Cupertino, Tim Cook. E ancora: “È una leader straordinaria, e la sua inestimabile esperienza e competenza, è strategica per la nostra mission di lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo trovato”.

“Wanda è da anni una leader che contribuisce a liberare il potenziale di tecnologie all’avanguardia”, ha dichiarato Arthur Levinson, Presidente del Consiglio di Amministrazione Apple. “Porta importanti conoscenze ed esperienze al nostro Consiglio e svolgerà un ruolo importante nell’aiutare Apple per continuare a migliorare la vita degli utenti in tutto il mondo”.

“Al pari di Apple, ho sempre creduto nella forza dell’innovazione per migliorare la qualità della vita, e nel sostegno del potenziale umano per plasmare un futuro migliore”, ha dichiarato Wanda Austin. “Sono onorata di far parte del Consiglio di amministrazione di Apple, e non vedo l’ora di far parte di un’azienda che ha sempre ideato nuovi modi per aiutare le persone di tutto il mondo”.

Una consolidata politica commerciale di Apple prevede che i direttori non possono essere rieletti dopo avere compiuto 75 anni e quindi Al Gore, in carica sin dal 2003, e James Bell, in carica dal 2015, andranno in pensione da quest’anno.

Wanda Austin ha svolto il suo incarico presso The Aerospace Corporation dal 1979, entrata come membro dello staff tecnico. Nei decenni successivi ha assunto vari ruoli in diversi campi e posizioni di responsabilità, inclusa la gestione del programma.

Dal 2008 al 2016, ha ricoperto il ruolo di presidente e CEO dell’organizzazione. Dal 2018 al 2019, è stata presidente ad interim dell’Università della California del Sud; ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Amgen (società di biotecnologia) e ha fatto parte anche del consiglio di Chevron (azienda petrolifera) con l’incarico di lead indipendent director. Ha fatto parte, infine, del consiglio di amministrazione di Virgin Galactic (la compagnia di Richard Branson che si occupa di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale).

Austin ha conseguito la laurea in matematica presso il Franklin & Marshall College nel 1975, e un master in ingegneria civile e matematica presso l’Università di Pittsburgh mel 1977; ha inoltre conseguito un dottorato in Ingegneria industriale e dei sistemi presso l’Università della California del Sud nel 1988.