Promozione Prime Student, spendi 50€ in libri universitari e ricevi un buono da 15€

Fino alle ore 23:59 del 30 novembre, Amazon regala un buono sconto del valore di 15 euro a fronte di un acquisto di almeno 50 euro, in un unico ordine, scegliendo tra una selezione di titoli presenti in questa pagina e in quelle successive.

E’ la promozione Prime Student, lanciata in concomitanza con l’inizio dei corsi universitari 2019-2020, grazie alla quale gli studenti abbonati alla spedizione Prime di Amazon possono guadagnare 15 euro da spendere sul sito per fare compere dopo essersi rifornito dei libri per i propri corsi.

Basta infatti spendere almeno 50 euro selezionando i libri di testo inclusi in questa pagina e automaticamente si riceverà il buono sconto di 15 euro tramite email al momento della spedizione dell’ordine, che potrà poi essere utilizzato fino al giorno 14 gennaio 2020 per acquisti su Amazon in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon, inclusi i libri cartacei, con esclusione eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali. Sono inoltre esclusi i prodotti sponsorizzati (cioè quelli segnalati con la dicitura “Sponsorizzato” al di sopra del titolo prodotto).

Come dicevamo l’offerta è valida per i soli clienti iscritti al programma Prime Student di Amazon.it, di cui abbiamo ampiamente parlato in passato (qui trovate un resoconto delle caratteristiche e dei vantaggi di questo servizio). In breve si tratta dell’abbonamento di Amazon esclusivo per gli studenti e comprende tutti i benefici di Prime, ma a metà prezzo, cioè solo 18 euro all’anno, e prevede perfino un periodo d’uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni sponsorizzato da Microsoft Surface.

Ricordiamo che gli acquisti effettuati con modalità 1-Click e gli ordini che prevedono più di una modalità o indirizzo di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di 50 euro che dà diritto alla ricezione del buono sconto. Pertanto, prima di effettuare l’ordine, sarà necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click (se attivata) e scegliere un’unica modalità e un unico indirizzo di spedizione.

Per utilizzare il buono sconto ricevuto via mail sarà necessario inserire il relativo codice nella pagina di conferma dell’ordine. Nell’ambito dell’operazione, ciascun cliente potrà maturare un solo buono sconto in relazione ad un unico account. Inoltre l’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro. Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti fino al giorno 14 gennaio 2020.

Maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni della promozione in questa pagina.