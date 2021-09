Proteggete l’alimentatore del MacBook con la cover di elago

Se pensate di aver bisogno di una custodia per proteggere l’alimentatore del vostro MacBook o MacBook Air, sappiate che esiste anche questo: è di elago e non ha un vero e proprio nome, a parte l’anonima sigla EMB13ADAP-DGY riportata in confezione. Si tratta sostanzialmente di un guscio in silicone che concettualmente ricorda il mitico guscio Meliconi universale per i telecomandi e il cui scopo è proprio quello di proteggere il caricatore da polvere, ma soprattutto graffi e impatti esterni derivanti dall’uso quotidiano.

E’ progettato per avvolgere l’alimentatore lasciandone ampiamente scoperte le porte e il cavo, in modo tale da non dover essere più tolto una volta che è stato applicato, se non per lavarlo qualora ce ne fosse il bisogno. Questa cover è realizzata in silicone di tipo atossico, non si allarga né si deforma durante l’uso e promette una dissipazione del calore efficiente, in modo tale quindi da lasciar “respirare” il caricatore anche quando è sottoposto a sforzi intensi senza tuttavia pregiudicarne il corretto funzionamento.

Misura 7,9 x 7,9 x 3,1 centimetri e pesa 42 grammi nella versione compatibile con il caricatore del MacBook con schermo da 13 pollici mentre occupa uno spazio di 8,51 x 8,51 x 2,9 centimetri e pesa 48 grammi quello costruito per avvolgere su misura l’alimentatore incluso nella confezione dei MaBook da 15 e 16 pollici.

Per la precisione è compatibile con i caricatori dei MacBook 13″ con e senza Touch Bar; con il MacBook modello A1989 del 2018; con i MacBook modelli A1706 e A1708 di 2016 e 2017; con i MacBook nei modelli A1502 e A1425 di 2012-2015; con il MacBook Pro 15 pollici con Touch Bar modello A1990 del 2018; con i modelli di MacBook A1707 di 2016 e 2017; infine, con i MacBook schermo Retina modello A1398 senza CD-ROM prodotti tra il 2012 e il 2015.

Chi desidera lo può comprare su Amazon dove al momento è venduto a 19,99 euro. Oltre alle due taglie compatibili coi modelli sopra descritti è disponibile in tre diverse varianti di colore: grigio scuro, bianco classico oppure in Lovely rosa.