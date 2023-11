PS5 slim smontata, il lettore dischi si rimuove con un click

La nuova PlayStation 5 versione slim non è ancora uscita, Sony non ha ancora annunciato una data di rilascio ben precisa, eppure alcuni YouTuber l’hanno già provata, incluso Dave Lee del canale Dave2D: non solo, Lee ha pubblicato il suo smontaggio della console, che svela come la prossima PS5 è fatta dentro e come funziona il lettore disco rimovibile.

Il video mostra come, dopo aver staccato il coperchio laterale di plastica della PS5, sia già possibile vedere il lettore disco, con tre viti che potrebbero spaventare. Anzitutto, non si tratta di viti pentalobe, ma semplici viti a croce standard. Peraltro, sono messe lì solo per distrarre, perché non c’è neppure bisogno di toccarle. Basta un semplice click sul lato del lettore disco per estrarlo.

Quando il lettore ottico per dischi viene rimosso, risulta visibile una porta inglobata dentro un esagono oblungo dove si inserisce il connettore del lettore. In estrema sintesi, il lettore può essere staccato facilmente, senza necessità di strumenti appositi.

A parte il lettore, il video mostra le differenze con il modello standard. Esteticamente è più piccola, anche se non di molto, ma il look complessivo appare modificato dal fatto che le cover da poter rimuovere sono quattro, non più solamente due. La linea nera che separe le cover sembra richiamare lo stesso design che si intravede nel pad, dove ogni singola sezione viene “spezzata” da una linea nera piuttosto marcata.

Oltre alle dimensioni, la cui differenza con il precedente modello risulta vispamente percepibile da chiunque, lo youtuber fornisce anche le sue impressioni sul peso, affermando che il nuovo modello si sente significativamente più leggera. Un’ottima notizia quando si sceglie di portare la PS5 da un amico.

Ricordiamo che quando sarà disponibile PS5 5 slim la Digital Edition costerà 449 euro, mentre la versione con lettore disco avrà un costo di 549 euro. Per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo.