Microsoft, il gioco Psychonauts 2 disponibile sul Mac App Store

Double Fine Productions – azienda che dal 2019 è di proprietà Microsoft – ora offre “Psychonauts 2” sul Mac App Store, sia in versione per i Mac con CPU Intel, sia nella versione nativa per i Mac con CPU Apple Silicon (famiglia M1).

Il gioco – disponibile da tempo anche per Xbox One, Windows 10, Linux, PlayStation 4, vede come protagonista “Razputin Aquato”, acrobata addestrato e “potente giovane sensitivo”. “a realizzato il sogno di tutta la vita di unirsi all’organizzazione internazionale di spionaggio psichico conosciuta come Psychonauts”, si legge nella descrizione del gioco. “Ma queste super spie psichiche sono nei guai. Il loro capo non è più lo stesso da quando è stato rapito, e ancora peggio, una talpa si nasconde nel loro quartier generale. Raz deve usare i suoi poteri per fermare la talpa prima che eseguano il loro piano segreto – riportare in vita il malvagio criminale omicida, Maligula!”.

Double Fine Productions descrive il gioco come “un platform-adventure game dallo stile cinematico, con i poteri psichici configurabili in vari modi. Psychonauts 2, spiegano ancora gli sviluppatori, “mescola parti uguali di pericolo, divertimento e azione, mentre il giocatore guida Raz in un viaggio nelle menti di amici e nemici per sconfiggere un malvagio omicida psichico”.

I requisiti minimi per Mac è la presenza di macOS 10.14 “Mojave” o versioni successive, “pesa” 32,1GB ed è venduto a 59,99 euro sul Mac App store. Il gioco è multilingua (italiano compreso). Per i Mac con CPU Intel è consigliato un processore Intel Core i5, una scheda video con 2GB di memoria RAM e 8GB di memoria RAM. L’età minima consigliata è 12 anni (per via di elementi quali la grafica con contenuti horror). Sull’App Store è disponibile anche la vecchia versione del gioco “Psychonauts”, non specificatamente ottimizzata per i nuovi Mac con CPU Apple Silicon e utilizzabile anche su Mac più vecchi con macOS 10.11 o versioni successive e venduto a 9,99 euro.