QS90 Plus, la smartband che misura battiti, pressione e saturazione del sangue

Se state cercando uno smartband per tenere d’occhio la vostra salute ma non volete spendere troppo, provate con QS90 Plus, dotato di caratteristiche più che interessanti ed attualmente offerto a poco più di 15 euro grazie ad una promozione.

Con un look minimalista, questo bracciale Smart monta un display touch da 0,96 pollici, offre connettività Bluetooth 4.2 e dispone di un accelerometro insieme ad una serie di sensori utili per la misurazione di vari parametri.

Oltre a tenere il conto del numero passi effettuati, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, può raccogliere i dati di diverse attività sportive come ping pong, bicicletta, calcio, pallacanestro e badminton, tanto per citarne qualcuna.

Ovviamente QS90 Plus accompagna l’utente anche di notte tenendo traccia del sonno e delle abitudini notturne e può perfino monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna ed il livello di ossigeno nel sangue, permettendo di conoscere le tue condizioni fisiche in qualsiasi momento.

Questo smartband gode di certificazione di impermeabilità IP67 perciò va benissimo per un uso quotidiano ed include una batteria da 90 mAh ad alte prestazioni che garantisce fino a 7-10 giorni di autonomia con una sola carica. Ovviamente è compatibile con i dispositivi iOS e Android dai quali è possibile sincronizzare i dati, visualizzare i dati delle attività giornaliere e la cronologia dei movimenti tramite l’app abbinata.

QS90 Plus è in vendita online a poco più di 15 euro a questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.