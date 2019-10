Quanta fornirà ad Apple “soluzioni per la guida autonoma”

Non è del tutto chiaro quali siano le intenzioni di Apple con il cosiddetto “Project Titan” della Mela, il progetto che avrebbe dovuto portare alla creazione di una vettura a guida autonoma ma che sarebbe stato successivamente ridimensionato in tecnologie generiche legate alla guida autonoma, per lasciare poi a terzi il compito di realizzare il veicolo vero e proprio.

Intanto il sito DigiTimes afferma che Quanta Computer, già partner di Apple, sarebbe stato scelto per non meglio precisate forniture di “soluzioni per la guida autonoma”. Quanta avrebbe dimostrato la sua capacità di progettare piattaforme per la guida autonoma e dovrebbe assistere Apple su nuove collaborazioni. Il sito taiwanese afferma che Quanta è uno dei fornitori sia di Google, sia di Apple per le rispettive soluzioni dedicate alla guida autonoma.

Quanta – riferisce Macrumors – avrebbe recentemente confermato di avere sviluppato e testato suoi veicoli a guida autonoma su circuiti chiusi negli USA dimostrando la capacità di progettare piattaforme per la guida autonoma; non ha ad ogni modo rivelato dettagli sui veicoli usati per i presunti test.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’Apple Car sarà presentata tra il 2023 e il 2025, destinata a essere posizionata come il prossimo prodotto di punta dell’azienda. Kuo ad agosto dello scorso anno ha riferito che l’Apple Car in futuro diventerà il prodotto “star” di Apple, destinato a rivoluzionare il mercato automobilistico, un po’ come ha fatto l’arrivo di iPhone sul mercato della telefonia nel 2007.

Nel 2017 ha confermato che Apple sta lavorando a un sistema di guida autonoma, senza ovviamente rivelare ulteriori dettagli. «Ci stiamo focalizzando sui sistemi a guida autonoma» aveva dichiarato Cook nel corso di una intervista di Bloomberg Television «È una tecnologia chiave che riteniamo essere molto importante». «La vediamo un po’ come la madre si tutti i progetti legati all’Intelligenza Artificiale». E ancora «È probabilmente uno dei progetti più complessi sui quali stiamo al momento lavorando»

