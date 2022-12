Questa stilosa lampada da tavolo dimmerabile ed estraibile costa appena 16 euro

Se siete alla ricerca di una lampada per la vostra scrivania di grande impatto, ma che costi pochissimo, ecco la soluzione che fa per voi. Givelong ne propone una piuttosto particolare, al momento in sconto a circa 16 euro. Non solo è dimmerabile, ma si stacca pure. Clicca qui per acquistarla.

Anzitutto il design. Questa particolare lampada si fregia di un’estetica piuttosto particolare e ricercata. Disponibile in diverse colorazioni ha un aspetto piuttosto moderno e minimale. Sulla parte bassa, dove è presente la base, c’è spazio per mantenere in sede il proprio smartphone, fungendo così da dock per i vostri dispositivi portatili. Sulla parte alta, invece, è presente la lampada, che in pratica è attaccata magneticamente, ma che si può estrarre, per usare come lampadina portatile.

Naturalmente, si tratta di una lampada a LED, quindi a risparmio energetico, che risulta essere anche dimmerabile. Questo vuol dire, non solo che è possibile impostare tre diverse temperature della luce, tra calda, fredda e neutra, ma che si può anche aumentare o diminuire l’intensità del fascio luminoso.

Si tratta di una soluzione davvero interessante, perché consente di funzionare come una qualsiasi lampada da scrivania, magari da affiancare al vostro monitor o portatile, ma che può essere utile per portarla anche in giro per casa, con la sua batteria integrata. Inoltre, sulla lampada estraibile è presente un magnete, che gli consente di restare in sede, ma che permette alla lampada stessa di essere attaccata a qualsiasi superficie metallica.

E’ disponibile in diverse colorazioni, tra grigio, bordeaux, viola e blu, per meglio adattarla all’ambiente nella quale si andrà ad installarla.

Al momento è disponibile in super offerta e si acquista a circa 16 euro direttamente da questo indirizzo.