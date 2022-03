Radiosveglia FM TAKRINK, proietta l’ora e carica il vostro smartphone con USB

Potete limitarvi ad usare il telefono o l’Apple Watch come sveglia mattutina, oppure potete scegliere di crearvi una postazione tech sul comodino acquistando la radiosveglia TAKRINK che può pure ricaricarli.

Non è dissimile da altre, quantomeno per le funzioni principali. E’ infatti una radiosveglia FM nella quale possono essere impostati fino a due allarmi per svegliarsi al mattino col proprio programma radiofonico preferito ed è dotata di un proiettore che permette di “stampare” l’ora corrente su qualsiasi parete della stanza: si può infatti inclinare di 180 gradi permettendo quindi di decidere se fissarlo al soffitto oppure altrove, con una luminosità per altro regolabile su tre diversi livelli in modo da adattarne la visibilità in base all’illuminazione della stanza.

Diversamente da molte radiosveglie di questo genere però presenta una superficie frontale a specchio – che riflette quindi la stanza in cui si trova – all’interno della quale vengono poi mostrati l’ora corrente, gli indicatori delle funzioni attive e la temperatura ambientale in gradi centigradi, che viene rilevata attraverso un apposito sensore incorporato.

Queste informazioni possono essere mantenute sempre attive a tre diversi livelli di intensità luminosa, oppure spente completamente, o ancora si può attivare una modalità che oscura automaticamente lo schermo dopo un determinato periodo di tempo, trasformandola così in uno specchio da comodino per la gran parte del tempo.

Come se non bastasse presenta una presa USB alla quale è possibile collegare il cavo per ricaricare lo smartphone Android o iPhone che sia oppure il vostro smartwatch con il cavo relativo.

La radiosveglia si alimenta collegando un alimentatore alla presa di corrente e incorpora una batteria a bottone di tipo CR2032 per mantenere le sveglie e le altre impostazioni in memoria in caso di interruzione di corrente. Per quanto riguarda infine gli ingombri, occupa all’incirca uno spazio di 20 x 11 x 5 centimetri e pesa poco più di 300 grammi.

La radiosveglia TAKRING si compra su Amazon a 34,99 euro. In questo momento è scontata del 27%, con un risparmio di circa 10 euro: costa cioè 25,49 euro.