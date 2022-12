Rai Cinema Channel VR è tutta nuova, offre 100 contenuti esclusivi

In anticipo sui tempi RAI è stata la prima società media a rilasciare l’app Cinema Channel VR di realtà virtuale interamente in Italiano già nel 2019: con l’ultimo aggiornamento l’app è stata completamente rinnovata, offre oltre 100 contenuti esclusivi per la visione in modalità lineare oppure a 360 gradi, tutto questo non solo per smartphone iPhone e Android, ma anche per i visori Oculus Quest 2 e prossimamente anche nello store PICO.

Una volta scaricata l’app ed indossato il visore, l’utente può scoprire il nuovo ambiente 3D completamente navigabile in cui è possibile muoversi con il controller oppure camminare fisicamente nello spazio circostante.

Nel nuovo Foyer 3D virtuale sono visibili dei punti interattivi come un proiettore storico del Museo Nazionale del Cinema di Torino ricostruito in 3D, l’angolo dei premi Rai Cinema e gli ingressi per le due sale cinema virtuali che mettono a disposzione dell’utente oltre 100 contenuti, tra quelli lineari e in realtà virtuale VR a 360 gradi.

Selezionando le locandine, l’utente viene proiettato direttamente nella sala per visionare il contenuto scelto. I video tradizionali lineari si trovano all’interno della Sala Cinema, mentre i video a 360° sono disponibili sulla sfera della Sala VR. L’app Rai Cinema Channel VR dà accesso a contenuti trasmessi in streaming ed è pertanto necessario avere una connessione internet attiva sul proprio dispositivo.

Con questa app è possibile fruire contenuti esclusivi lineari e VR 360° per vivere un’esperienza immersiva nel “cinema virtuale” di Rai Cinema al fianco delle star sui red carpet dei festival cinematografici, guardare interviste, backstage e immergerti in corti e documentari lineari e VR. Ricordiamo che una selezione di contenuti è anche disponibile in VR 360° anche sul sito di Rai Cinema.

L’app Rai Cinema Channel VR si scarica da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, mentre per dispositivi Android si parte da questa pagina di Google Play Store. Invece per il visore Quest 2 l’app è disponibile in Oculus Lab. A breve sarà rilasciata anche sullo store per visori PICO.

