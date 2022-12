EcoFlow Smart Generator Dual Fuel crea energia con il GPL

EcoFlow, azienda che propone soluzioni energetiche ecocompatibili, ha presentato Smart Generator Dual Fuel, un generatore che sfrutta il GPL come fonte di combustibile, oltre alla benzina.

Promettendo una maggiore efficienza energetica ed emissioni contenute, Smart Generator è indicato come in grado di produrre fino a 20 kWh di elettricità con il GPL (misurato con un serbatoio da 9 kg), abbastanza da soddisfare il fabbisogno energetico medio di una famiglia per circa cinque giorni in caso di emergenza.

Il produttore spiega che l’aggiunta del GPL come seconda fonte di combustibile consente allo Smart Generator Dual Fuel di offrire agli utenti una flessibilità preziosa durante i blackout di lunga durata, rendendolo la fonte di alimentazione di riserva ideale per abitazioni o camper.

L’utilizzo del GPL, conservato in bombole, ne consente uno stoccaggio più lungo e richiede una manutenzione di gran lunga minore rispetto all’uso della benzina. Rispetto alla benzina, il GPL come combustibile consuma inoltre meno energia per chilowattora e produce livelli inferiori di emissioni di gas tossici.

Smart Generator (Dual Fuel) è compatibile con l’ecosistema EcoFlow. Durante la ricarica delle stazioni portatili di alimentazione DELTA Pro o DELTA Max o dei kit di alimentazione, Smart Generator (Dual Fuel) promette un risparmio di combustibile fino al 40% (combustibile consumato alla stessa potenza nominale massima) rispetto ad altri generatori e prodotti per l’immagazzinamento dell’energia. Con una maggiore efficienza, Smart Generator è in grado di effettuare la ricarica completa di DELTA Pro in 2,7 ore e di DELTA Max in 1,5 ore.

Meccanismi di protezione

Il sistema promette u”n’esperienza utente sicura” attraverso una serie di meccanismi di protezione e di sistemi di allarme. Per eliminare il rischio per la salute causato dal monossido di carbonio, un allarme CO avverte gli utenti se i livelli di CO sono elevati e spegne automaticamente il generatore prima di superare i livelli di sicurezza. Inoltre, sono presenti un allarme combustibile e un allarme olio motore, che si accendono se il carburante o l’olio scendono a livelli bassi.

Il meccanismo di protezione della temperatura arresta inoltre automaticamente il motore se la temperatura interna è troppo bassa o troppo alta, in attesa dell’autoriscaldamento o raffreddamento, per proteggerne la durata del ciclo di vita. Smart Generator (Dual Fuel) di EcoFlow è disponibile sul sito di EcoFlow ed è in vendita anche nel negozio ufficiale su Amazon.

Per tutte le notizie dedicate a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.