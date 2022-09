Realme adora Dynamic Island e vuole copiarlo

Tutti amano Dynamic Island, non solo gli utenti Apple che possono goderne appieno con i nuovi iPhone 14 della gamma Pro, ma anche quelli che hanno un telefono Android possono già avvicinarsi a qualcosa di vagamente simile, grazie ad un tema personalizzato che ne imita parzialmente alcune caratteristiche, in futuro sembra arriverà anche nei terminali realme.

Ne avevamo già parlato pochi giorni dopo la presentazione Apple del 7 settembre, quando fiumi di commenti positivi hanno cominciato a circolare in rete. A distanza di due settimane è ormai chiaro che piace talmente tanto che le aziende concorrenti non potranno restare a guardare a lungo: e infatti realme sta già chiedendo ai suoi fan alcune idee per aggiungerlo ai propri dispositivi, senza copiarlo troppo per non cadere nella violazione di copyright.

Sul sito ufficiale realme ha lanciato una vera e propria sfida in cui si legge che «l’interfaccia utente intorno al foro della fotocamera potrebbe assumere diverse forme e dimensioni per visualizzare telefonate in arrivo, avvisi, notifiche e altro», proprio come il nuovo Dynamic Island di Apple. Un’idea «piuttosto allettante», scrivono, per cui si è deciso di rivolgersi ai suoi «fedeli fan per idee e suggerimenti su come tale funzionalità software potrebbe essere implementata sui dispositivi realme».

Le persone sono così invitate a inviare a realme immagini, video, illustrazioni ma anche descrizioni testuali di come l’azienda potrebbe imitare Dynamic Island di Apple:

Pubblicate un commento sotto forma di disegno, GIF o semplicemente testuale e spiegate come funzionerebbe una potenziale Island di realme, che aspetto avrebbe e come sarebbe utile. Sentitevi liberi di dettagliare il tutto: i nostri sviluppatori poi vaglieranno le proposte e decideranno il da farsi.

Nella challenge è allegata anche un’immagine in cui viene mostrato un bagliore giallo intorno al ritaglio della fotocamera intitolato “Com’è l’isola dei tuoi sogni?”.

Di Dynamic Island di Apple abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, specie in occasione del lancio del primo gioco che ne sfrutta la forma e di una specie di animale-tamagotchi che ci cammina intorno. Per saperne di più trovate tra le nostre pagine questo articolo che ne dettaglia tutte le funzioni disponibili fin al lancio.