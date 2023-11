realme, in arrivo il nuovo GT5 Pro

Realme ha ufficialmente annunciato che le sue spedizioni globali di smartphone hanno superato i 200 milioni di unità. Inoltre, il 7 dicembre lancerà in Cina il nuovo modello GT5 Pro.

Fondata nel 2018, realme è diventata in pochi anni un importante player nel mercato globale degli smartphone. Ha raggiunto il traguardo delle 100 milioni di vendite nel 2021 e ha continuato a crescere con rapidità, diventando il quinto marchio più veloce a raggiungere il traguardo dei 200 milioni di spedizioni, entrando ufficialmente a far parte “200 Million Club” a livello internazionale.

Nel 2022, secondo Canalys, realme Europe si è classificata tra i primi 4 marchi di smartphone con una crescita dell’8%, risultando l’unico marchio in crescita durante l’anno, ed è attualmente uno dei pochi brand in crescita in Europa.

realme GT5 Pro, nuovo smartphone di punta

realme GT5 Pro sarà ufficialmente presentato il 7 dicembre 2023 a Shenzhen, in Cina e vanta capacità di maging con teleobiettivo indicato “senza precedenti”.

Questo modello sarà il primo a sfruttare Snapdragon 8 Gen 3. Rispetto alla generazione precedente, questo chip vanta un incremento del 30% delle prestazioni della CPU e un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.

realme GT5 Pro vanta il teleobiettivo periscopico IMX890, indicato come “il più grande del settore”. Il produttore ha collaborato con Qualcomm e ArcSoft per ridefinire l’architettura dell’imaging, e promette di diventare “il nuovo re del teleobiettivo”.

I prezzi non sono noti, così come non è dato sapere la disponibilità per il mercato italiano. Il produttore in un comunicato promette “prestazioni ineguagliabili, imaging senza pari”.

ealme è diventata uno dei primi 5 produttori di smartphone in 30 mercati globali in soli tre anni, ed è entrata in numerosi mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Medio Oriente, America Latina e Africa, e ha una base di utenti globale di oltre 140 milioni.

