Recensione anti zanzara smart Xiaomi Mijia: per notti senza puntura

Notti d’estate. Oltre al caldo infernale c’è un solo nemico del riposo: le zanzare. Fastidiose, e per alcuni anche pericolose, considerando che le punture potrebbero provocare infezioni alla cute. In prova l’anti zanzara smart di Xiaomi Mijia, che unisce l’utile al dilettevole, non dimenticandosi dell’estetica, come sempre in primo piano quando si tratta dei prodotti della casa cinese.

Come è fatto

A differenza delle lampade a luce viola che si sono diffuse negli ultimi anni, il dispositivo di Xiaomi Mijia utilizza un metodo differente per sterminare mosche e zanzare. All’interno, infatti, l’utente dovrà caricare un filtro contenente una carta a nido d’ape, impregnata di repellente, che viene diffuso nell’aria da una piccola ventola posizionata sul fondo del dispositivo, naturalmente solo quando è acceso.

A livello estetico, questo zanzara killer intelligente si presenta come un piccolo vasetto, totalmente bianco, con delle fessure sulla parte superiore, che servono a diffondere nell’aria il repellente quando la ventola è accesa.

La parte superiore può essere sollevata, operazione che consente di inserire le due pile AA, incluse in confezione, e la “capsula” contenente il repellente, con la carta a nido d’ape ben impregnata. Anche quest’ultima è presente in confezione: all’apertura, dunque, l’utente avrà a disposizione tutto il kit per l’utilizzo del dispositivo.

L’anti zanzara killer ha un funzionamento immediato e intuitivo: dopo aver inserito le pile e collegato il filtro repellente, sarà sufficiente premere l’unico tasto posto sul retro per l’avvio del dispositivo.

E’ particolarmente silenzioso, anche per la ventola posta sul fondo della periferica è di piccole dimensioni. Non disturba il sonno dell’utente, e solo avvicinando l’orecchio al dispositivo si riuscirà a sentire un leggero rumore proveniente dalla ventola.

A differenza delle lampada a LED, questo Xiaomi Mijia evidenzia immediatamente il suo funzionamento: basta avvicinarsi per sentire l’odore del repellente che fuoriesce dalla feritoia superiore.

Un metodo più tradizionale rispetto alle lampade a LED, ma che verosimilmente rimane quello più diretto per giungere allo scopo, liberandosi dalle zanzare ed evitando le fastidiose punture.

Utilizzo smart

L’anti zanzara Xiaomi Mijia si controlla, oltre che manualmente, anche dallo smartphone. Già, grazie al modulo bluetooth integrato e all’app Mi Home. Qualche precisazione è, però, obbligatoria.

Siamo riusciti ad abbinare il dispositivo solo impostando l’app Mi Home nella regione “Cina” (l’app continuerà ad essere totalmente in lingua italiana). Infatti, nel caso in cui l’applicativo sia impostato su Europa, questo dispositivo non figurerà tra quelli compatibili, né da poter comunque abbinare.

Superato l’ostacolo legato alla regione, l’accoppiamento avviene in pochi istanti. Anche l’utilizzo via app è assolutamente intuitivo. Oltre a poter accendere e spegnere la periferica è possibile impostare dei timer per la gestione totalmente automatizzata del dispensatore. Inoltre, grazie all’applicativo sarà possibile visualizzare i giorni di utilizzo restanti. Già, perché il filtro interno non durerà in eterno.

Il produttore assicura con un singolo filtro circa 90 giorni di utilizzo, o 270 ore nel caso in cui lo si lasci perennemente acceso. Si tratta di u’autonomia tutto sommato soddisfacente, se si considera che il costo di una ricarica è di pochi euro, e che con un utilizzo normale ci si arriva a fare praticamente tutta la stagione estiva, ossia quella in cui effettivamente il dispositivo ha più senso.

Ricambi

Se si escludono le due batteria, classiche AA, acquistabili in qualsiasi negozio, più difficile sembra trovare le ricariche con il repellente. Una breve ricerca su internet ha portato a diversi risultati. Su eBay il costo di questi repellenti sfiora i 10 euro, prezzo assolutamente non competitivo se si pensa che l’intero dispositivo è attualmente in offerta lampo su GearBest a 12 euro circa.

Ed allora, per avere massima convenienza, ci si dovrà rivolgere a siti di importazione, dove un singolo filtro costa pochi euro. Il consiglio, se pensate di utilizzare il dispensatore per tutto il giorno, o comunque di frequente, è di ordinare immediatamente una o due ricariche, così da averle pronte nel momento del bisogno.

Conclusioni

E’ sempre difficile, quando si tratta di questi oggetti, stabilire se e quanto funzionino. Quel che possiamo dire è che il repellente si sente, e che dunque non sembrano poterci essere dubbi sul fatto che mosche e zanzare preferiranno stare alla larga, a meno di fare una brutta fine.

Esteticamente elegante e moderno, pronto anche ad abbellire il comodino sul quale è posizionato, propone un funzionamento assolutamente semplice ed immediato, adatto quindi anche a un pubblico non smart.

Chi, poi, deciderà di installare l’app, avrà una periferica da poter controllare da smartphone, con possibilità di impostare i timer per un funzionamento assolutamente automatizzato.

PRO

Esteticamente valido

Funzionamento semplice

Filtro e batterie AA incluse

Prezzo

Utilizzo da smartphone

CONTRO