Bezel duplica su Mac lo schermo di iPhone e iPad

Bezel è una utility molto semplice che permette di mostrare lo schermo di un iPhone (o di un iPad) sullo schermo del Mac. Una volta installato, basta premere “Get Started”, collegare lo smartphone al computer (tramite cavo USB-A/Lightning oppure USB-C/USBC per chi possiede un iPhone 15 o 15 Pro) e autorizzare il collegamento da iPhone per vedere apparire una finestra che mostra il nostro telefono sul desktop, permettendo di replicare all’istante qualsiasi cosa facciamo sul telefono.

L’app gira in background e non serve attivare nulla di particolare (basta concedere l’eventuale accesso a elementi quali la fotocamera) e tutto risulta veloce, istantaneo e facile da utilizzare.

Bezel replica tutto su Mac, anche il tuo iPhone

Oltre al display vero e proprio, viene visualizzato anche il dispositivo hardware (l’iPhone che appare sullo schermo del computer, corrisponde a quello effettivamente collegato), con tanto di pulsanti. L’app riconosce quando il telefono è bloccato o lo schermo è spento.

Lo sviluppatore promette una esperienza migliore rispetto alla funzionalità simile che è possibile ottenere con QuickTime (ne abbiamo parlato qui). È supportata la modalità standby di iOS 17 e anche i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

L’utility in questione può essere utile per gli sviluppatori di app, che hanno bisogno di effettuare dimostrazioni: basta collegare iPhone al Mac per la presentazione di un’app dal vivo su un grande schermo.

L’utility Bezel si scarica da qui; richiede un Mac con macOS 12 Monterey o seguenti, e un iPhone con iOS 8 o seguenti. L’applicazione è gratuita; pagando una licenza di 29 dollari, circa 27€(oppure 19 dollari in fase di lancio, circa 18€) verrà rimosso il logo mostrato nella tacca sullo schermo. Nel prezzo di acquisto sono sempre inclusi un anno di aggiornamenti software.

