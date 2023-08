Recensione custodia Mujjo MagSafe per iPhone 14 Pro con tasca portafoglio

Abbiamo avuto l’opportunità di testare un altro modello di custodia in pelle di Mujjo, questa volta per iPhone 14 Pro. Si tratta del modello Full Leather Magsafe Wallet Case for iPhone 14 Pro, che si differenzia nella serie di custodie Mujjo per la presenza di una pratica tasca porta carte di credito cucita sulla parte posteriore.

Si tratta di una cover che combina le potenzialità di una elegante cover in pelle con quelle di un accessorio portafoglio Magsafe. In questo caso, però, al posto della forza magnetica, la tasca è ancor più aderente, perché cucita a mano sul retro.

Le custodie Mujjo, come abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, si distinguono per la loro qualità e fascia premium. Indubbiamente, si tratta di accessori concepiti per resistere nel tempo, e pertanto il loro valore si manifesta nel lungo periodo: il costo per acquistare più cover economiche che resistono poco nel tempo, alla fine, supera sicuramente quello di queste Mujjo, che verosimilmente saranno utilizzate per l’intera vita di iPhone.

Mujjo è un’azienda olandese che opera nel mondo Apple da molti anni, focalizzandosi su prodotti di fascia alta, anche in termini di prezzo, e quindi affronta direttamente la concorrenza con le custodie Apple.

Nonostante non siano le cover più sottili sul mercato, queste cover Mujjo offrono una presa eccellente, conferendo all’iPhone una sensazione di qualità. Si percepisce chiaramente che si tratta di una custodia di alto livello.

Anche nel caso di questa cover per iPhone 14 Pro, è realizzata interamente in pelle, disponibile in diverse colorazioni, trattata in modo da diventare abbastanza rigida da adattarsi in modo preciso e sicuro al telefono, proteggendolo da graffi e piccoli urti.

Questo anche perché la cover presenta un piccolo rialzo, sia ai bordi, che nella sporgenza del blocco fotocamere, che permette di non sbattere accidentalmente sulla scrivania quando si decide di posare il terminale.

Abbiamo parlato di longevità della cover, non solo perché la qualità della pelle ci sembra essere ottima, ma anche perché la pelle stessa, per sua natura, nel tempo acquisisce una patina speciale, che conferisce un’estetica di “cover vissuta”, ma al contempo ne migliora l’aspetto, rendendola unica.

L’attenzione ai dettagli in questa cover si nota anche sulla parte interna, rivestita di un panno in microfilma, che garantisce un contatto sicuro con il retro e i bordi di iPhone. Questo evita graffi, soprattutto sulla cornice esterna. Come sempre, le cuciture di questa custodia, sia all’interno che all’esterno, risultano essere impeccabili, senza alcuna imperfezione o sbavatura di collanti.

Un altro dettaglio interessante riguarda la copertura dei tasti, anch’essi rivestiti in pelle, ma che consentono di utilizzare i pulsanti in modo comodo, anche se richiedono una leggera pressione aggiuntiva.

La tasca porta documenti

La scelta di integrare una tasca porta carte di credito rende questa custodia ancora più interessante rispetto alla precedente, eppure non aggiunge un eccessivo ingombro né peso alla cover, che continua a essere leggera e maneggevole. La tasca posteriore è realizzata con grande attenzione ai dettagli, con il filo delle cuciture dello stesso colore della cover per un aspetto elegante e curato.

È importante notare che la tasca risulta inizialmente molto aderente, potrebbe accogliere solo una carta di credito, ma col tempo si allargherà leggermente con l’uso. Questo garantisce che le carte o i documenti al suo interno siano saldamente alloggiati e al sicuro, senza il rischio di cadere inavvertitamente.

La presenza di questa tasca posteriore si rivela una scelta vincente, poiché consente di uscire di casa senza dover portare necessariamente il portafoglio: basterà avere con sé iPhone, la cover Wallet Case di Mujjo, la patente e qualche banconota. Null’altro sarà necessario.

Peraltro, la presenza di questa tasca non elimina il supporto alla ricarica MagSafe. Come suggerisce lo stesso nome completo della cover, Full Leather MagSafe Wallet case for iPhone 14 Pro, si tratta di una cover compatibile con la ricarica magnetica di Apple. L’unica accortezza sarà quella di rimuovere le carte presenti all’interno della tasca prima di effettuare la ricarica.

In sintesi, la Leather MagSafe Wallet case for iPhone 14 Pro si conferma, come del resto le precedenti cover del marchio, un ottimo prodotto per impreziosire ancor di più il proprio smartphone. Consigliata per chi cerca una soluzione elegante e funzionale senza optare per le classiche custodie in plastica. Ottima per chi sceglierà di non cambiare cover nel tempo e per chi ha necessità della tasca posteriore, ma non vuole ricorrere a un portafoglio MagSafe a parte.

Potete acquistare le cover Mujjo anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.