Emmy Award posticipati mesi per lo sciopero di Hollywood

I fan di serie e show come Andor e The Last of Us che sono ansiosi di scoprire se i loro titoli preferiti trionferanno agli Emmy Awards dovranno pazientare ancora qualche mese. L’Academy Television e Fox hanno annunciato che la cerimonia dei Primetime Emmy Awards si terrà il 15 gennaio, il Martin Luther King Jr. Day, anziché il 18 settembre.

Si tratta di un ritardo di quattro mesi rispetto al passato e significa che la cerimonia andrà in onda una settimana dopo i Golden Globes. L’Academy Television e il suo partner di trasmissione hanno posticipato anche i Creative Arts Emmy Awards allo stesso weekend dei Golden Globes.

Il ritardo non è inaspettato. Da settimane circolavano voci secondo cui l’Academy e Fox avrebbero dovuto posticipare gli Emmy Awards a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che hanno bloccato la produzione di Hollywood. Senza membri della Writers Guild of America disponibili a scrivere battute, un rinvio sembrava inevitabile per l’organizzatore degli Emmy e attori facenti parte della SAG-AFTRA, impossibilitati a partecipare alle cerimonie di premiazione.

Attori in sciopero

Gli attori e gli sceneggiatori sono in sciopero nel tentativo di ottenere contratti equi con gli studi cinematografici di Hollywood che tutelino il futuro delle loro professioni. Uno dei principali punti di contesa è che entrambi i sindacati vogliono salvaguardare i propri membri dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale AI che potrebbero danneggiare le loro prospettive lavorative.

Ad esempio, SAG-AFTRA sostiene che gli studi cinematografici avrebbero voluto scannerizzare gli attori e avere il diritto di utilizzare le loro immagini digitali in perpetuo in cambio di un solo giorno di salario.

Tornando alla manifestazione, come accade da diversi anni, i programmi televisivi e i film televisivi dei servizi di streaming competono con quelli delle reti televisive per il prestigio degli Emmy.

HBO e Max hanno ottenuto un totale di 127 nomination grazie a programmi come The Last of Us e Succession. Netflix ne ha ottenuti 103 e Apple (con un grande contributo dal campione in carica degli Emmy, Ted Lasso) ne ha presi 52. Grazie principalmente ai suoi vari programmi di Star Wars, Disney+ ha ricevuto 40 nomination agli Emmy quest’anno.