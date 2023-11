Recensione Garmin Vivoactive 5, smartwatch per chi vive la quotidianità con brio

Garmin Vivoactive 5 è la prova che il marchio Svizzero/Americano pone molta attenzione non solo agli sportivi più “pro” ma anche agli utenti che vogliono un device da indossare tutti i giorni, con un prezzo interessante ma con molta della tecnologia ereditata dai modelli più verticali.

La nostra prova ha dimostrato che questo traguardo si può raggiungere e farlo mettendo nelle mani dei clienti un prodotto interessante e per molti aspetti originale.

Unpacking minimalista

Garmin Vivoactive 5 arriva in una scatola di dimensioni contenute, interamente in cartone, con sopra stampato la smartband del colore che poi troveremo all’interno.

Una volta sollevato il coperchio avremo il contenuto sott’occhio: l’orologio vero e proprio, un piccolo cavo USB-C con connettore proprietario verso l’orologio e un piccolo libretto per le prime fasi e alcune note di carattere burocratico.

Lo stretto necessario perché, come vedremo, tutto si fa attraverso l’app disponibile per iOS e Android, che introduce nelle prime fasi anche alle più funzioni più basiche.

Il dispositivo interamente realizzato in materiale sintetico, rinforzato con ghiera in alluminio anodizzato e cinturino standard in silicone opaco: opzioni che rendono lo smartwatch molto leggero, appena 36 grammi e, grazie alla cassa con diametro di 42,2 mm, molto comodo al polso.

Il cinturino è di dimensioni normali, chi (come chi scrive) ha un polso importante dovrà cimentarsi con gli ultimi due buchi della fibbia, ma niente paura, il mercato brulica di cinturini alternativi.

Al polso

I colori disponibili sono 4: Orchid Metallic, Black & Slate, Cream gold & Ivory e Navvy che si differenziano per il colore della cassa e del cinturino ma che poi potremo anche cambiare.

La struttura presenza due pulsanti laterali per i controlli più importanti, anche se, durante la normale giornata, non si utilizzano praticamente mai dato che bastano o il movimento del polso (per l’ora e le informazioni principali) o i classici tocchi e slide sul display per scoprire per navigare tra i menu.

Garmin assicura una alta resistenza del vetro (parliamo di Gorilla Glass 3) anche per un uso non esclusivamente casalingo e d’ufficio; il Garmin Vivoactive 5 offre prptezione all’immersione sino 5 atmosfere (50 metri) in immersioni, per cui potete farci la doccia, andarci al mare o in piscina senza paura.

Il display AMOLED touch da 1,2 pollici offre una risoluzione 390 x 390 pixel ed è definitio come molto luminoso Possiamo concordare perché per nostra esperienza si è dimostrato leggibile e brillante in praticamente tutte le situazioni del giorno.

La luminosità non incide eccessivamente sull’autonomia: Garmin parla di 11 giorni di uso normale e 5 con display sempre acceso (funzione always on), valori che noi abbiamo superato agevolmente.

Primo collegamento

Una volta scaricata l’App abbiamo provveduto ad abbinare lo smartwatch: la fase dura una manciata di minuti, compreso anche l’update del firmware che si svolge completamente in automatico.

Se siete già utenti Garmin il tutto è molto veloce, altrimenti l’App vi propone una serie di domande per stabilire tutti i parametri corporei e di età, utili per parametrizzare meglio tutti i dati che arrivano dal movimento.

L’App di per sé ha un design accattivante e moderno, con grafici ben realizzati e leggibili e in molti casi, che si possono anche espandere posizionando lo smartphone in orizzontale.

Molti dati si possono leggere anche direttamente dallo schermo dello smartwatch, utile per cogliere alcune statistiche al volo, ma è comunque solo una frazione di quanto l’app, in alcuni casi aiutata dall’App MyFitnessPal, è grado di fare.

Non parliamo solo di report delle statistiche, ma anche di consigli e valutazioni sulla media e su quanto possiamo migliorare, utile per chi è digiuno di attività fitness.

Manca, però, e in questo Garmin non è sola perché è un difetto generalizzato anche di altri marchi in questa fascia di prezzo, una guida più generale che aiuti l’utente non solo a trovare i dati, ma a capire a che cosa servono e dove intervenire globalmente, non solo indicando un voto per ogni singola attività.

Completa la rilevazione dell’attività notturna, con una valutazione globale sul sonno ma anche con un valore chiamato Body Battery, che in pratica fornisce una media tra le ore dormite, lo sforzo quotidiano e la rilevazione dello stress per indicarci dove dobbiamo operare per ridurre lo stress .

Everyday

Abbiamo usato il Garmin Vivoactive 5 perlopiù in un periodo di normale utilizzo giornaliero, senza sessioni sportive: ora, messaggi sul display, rilevazione del sonno e dello stress, passi e calorie, sveglia e cronometro per alcune attività.

Lo smartwatch si è comportato molto bene, grazie al display sempre visibile, con una grafica molto gradevole e animazioni molto semplici ma efficaci.

Manca, oppure non l’abbiamo trovato, un filtro che limita le notifiche di alcune App al solo smartphone senza inviarle allo smartwatch facendolo vibrare ogni due minuti.

Per il resto Garmin Vivoactive 5 è un amico silenzioso tanto di giorno quanto di notte, quando diventa automaticamente più discreto.

Utile anche la funzione che, ogni mattina, ci saluta non tanto con l’ora ma con una schermata sul display che individua i dati principali come il meteo, temperatura esterna e altri dati (una volta usciti dalla funzione, questa non si ripresenta più sino al mattino dopo).

I quadranti sono altamente personalizzabili anche direttamente dallo smartwatch, laddove oltre al colore e ad alcune info permanenti possiamo anche scegliere tra rappresentazioni molto diverse, richiamandole al volo.

Sport e salute

Un orologio più pensato per le attività quotidiane che per un Triatleta come altri dispositivi Garmin, ma è anche vero che la tecnologia software è la stessa e possiamo approfittarne.

Nelle attività all’aperto, il sistema GPS (con GPS, GLONASS e Galileo) si attiva e fornisce la traccia del percorso in modo abbastanza preciso, richiamabile poi dall’app.



La rilevazione dei passi è risultata abbastanza buona, considerata la approssimazione dovuta al polso: durante situazioni limite come viaggi in auto o in bici, sforzi da fermo e situazioni in cui le braccia si sono mosse più delle gambe, il numero di passi in eccesso è stato limitato.

La rilevazione cardiaca è stata buona, specie se paragonata ad altri modelli di fascia di prezzo più o meno simile, con alcune funzioni interessanti come il monitoraggio del ciclo mestruale femminile, il controllo della frequenza cardiaca continua e la variabilità di frequenza cardiaca durante il sonno.

Non manca il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue, un valore che può diventare molto importante con l’età e che, se alterato da picchi improvvisi, è meglio sottoporre all’occhio clinico di un esperto.

Conclusioni

Considerato il costo, ben inferiore ai famosi modelli di smartwatch più diffusi nel mercato e considerata la presenza del marchio Garmin che garantisce qualità e precisione, questo modello ha tutte le carte in regola per prendersi una fetta di mercato importante, gli utenti non sportivi che però amano avere un accessorio importante al polso.

Le qualità software ci sono tutte e nel quotidiano Garmin Vivoactive 5 non sfigura neppure vicino ai fratelli più potenti ma anche molto più cari, dedicati a chi, appunto, ha esigenze davvero specifiche.

Può diventare un regalo prezioso per natale o per altre occasioni speciali, sarà sempre molto apprezzato anche, paradossalmente, da chi ha un altro Garmin ma magari in alcune occasioni sin troppo sofisticato per le proprie esigenze.

Pro:

• Elegante e discreto

• Ottime per funzioni di controllo salute

• Display OLED

Contro:

• Manca un filtro per le notifiche

• Cinturino un po’ piccolo

Prezzo:

• 299,99 € (Garmin Vívoactive 5 Orchid Metallic con cinturino in silicone)

• 299,99 € (Garmin Vívoactive 5 Black & Slate con cinturino in silicone)

• 299,99 € (Garmin Vívoactive 5 Cream gold & Ivory con cinturino in silicone)

• 299,99 € (Garmin Vívoactive 5 Navy con cinturino in silicone)

• 11,99 € (Pellicola protettiva)

• 13,99 € (Cinturino intrecciato)

• 12,99 € (Cinturino in metallo)

Garmin Vívoactive 5 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it, magari in abbinamento con una bilancia dello stesso marchio.

