Come utilizzare la modalità StandBy quando iPhone è in carica

La modalità Standby è una delle novità più interessanti di iOS 17, utile per trasformare l’iPhone in orologio da tavolo, a patto che il dispositivo sia in carica e collocato orizzontalmente. È possibile trasformare l’iPhone in sveglia da comodino, in una cornice per mostrare le foto, in uno schermo per visualizzare widget o per controllare varie attività in tempo reale a tutto schermo e altro ancora (esistono anche comodi supporti specifici , ad esempio questo, che consentono di ricaricare il telefono collocato in orizzontale e sfruttare questa peculiarità di iOS)

Come si attiva la Modalità StandBy?

Come abbiamo accennato, affinché sia possibile sfruttare la modalità in questione, l’iPhone deve essere collegato a una fonte di alimentazione e collocato orizzontalmente. È possibile sfruttare la modalità StandBy con alimentatori wireless ma la modalità in questione non verrà attivata se l’iPhone non risulta in carica.

Di seguito i passaggi necessari per attivare la modalità Standby:

Assicuratevi che l’opzione sia attiva andando (dal telefono) su Impostazioni > Standby

Collegare l’iPhone a una fonte di alimentazione (con filo o senza non ha importanza, si può sfruttare anche un cavo che va dal connettore Lightning/USB-C ad una presa USB-A/USB-C del computer). Collocare l’iPhone in una stabile posizione orizzontale in modo che iOS possa attivare lo schermo in modalità orizzontale Premere il pulsante laterale/attivazione: dopo qualche secondo dovrebbe apparire la schermata di default per lo standby Usando il gesto dello swipe verso destra o sinistra, è possibile passare da un widget o da un orologio all’altro e sfogliare le foto.

Quando la modalità notturna è attiva con Standby, lo schermo si adatta alle luci soffuse dell’ambiente notturno e assume una colorazione rossa, in modo da non essere invadente mentre dormi.

Con l’opzione “Schermo sempre attivo” (disponibile iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e successivi), StandBy rimane sempre acceso per mostrare informazioni utili. Con tutti gli altri modelli di iPhone, è possibile riattivare StandBy in qualsiasi momento semplicemente toccando lo schermo, muovendo leggermente la superficie su cui iPhone è appoggiato o utilizzando Siri.

In ciascuna posizione in cui ricarichiamo iPhone con MagSafe, StandBy ricorda la vista che preferiamo, che sia un orologio, le foto o i widget. È ad esempio possibile impostarla in modo che mostri le foto di famiglia in cucina o la sveglia sul comodino.

Come si disattiva la Modalità Standby?

Se non gradite la funzione Standby, dall’iPhone basta andare su Impostazioni > StandBy e disattivare l’opzione.

Supporti Magsafe per Standby

Visto che iPhone deve essere collocato in una stabile posizione orizzontale sicuramente i migliori deputati ad accoglierlo sono i supporti Magsafe che possono essere utilizzati sugli iPhone 14 e successivi che sono compatibili con Standby. Su macitynet.it trovate una guida ai migliori supporti magsafe per auto ed una ai supporti iPhone per gli altri ambiti di utilizzo.

