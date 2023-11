Killer of The Flower Moon scelto per gli Icon e Creator Tribute

Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio prodotto da Apple, riceverà il Gotham Historical Icon and Creator Tribute alla 33ª edizione dei Gotham Awards, evento l che si svolgerà il 27 novembre al Cipriani Wall Street di New York.

Lo riferisce Variety, spiegando che l’onorificenza è assegnata per avere individuato momenti storici significativi, un premio assegnato al regista e al cast per avere dato vita alla storia in modo autentico.

L’attrice Lily Gladstone sarà presente alla cerimonia insieme a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e altri membri del cast.

“Autenticamente e accuratamente realizzato, con rispetto e integrità da uno dei nostri più grandi registi Killers of the Flower Moon è l’esame approfondito di una storia di violenza perpetrata ai danni dei nativi Osage”, ha dichiarato Jeffrey Sharp, direttore esecutivo del Gotham Film and Media Institute. “Al centro della scrittura brillante, dell’impeccabile allestimento scenografico e dello straordinario cast, Lily Gladstone ha compiuto un tour de force interpretando Mollie Kyle. Siamo entusiasti di onorare Lily e gli altri membri del cast durante la cerimonia”.

Killers of the Flower Moon racconta la storia degli omicidi di almeno sessanta nativi americani Osage fra il 1918 e il 1931, casi che inizialmente furono archiviati come morti accidentali. Scorsese ha girato il film dove vivono ancora oggi gli Osage (un tempo considerato «il popolo con la più alta ricchezza pro capite al mondo»), lavorando dal 2019 a stretto contatto con la comunità per evitare rappresentazione macchiettistiche e poco precise dei nativi americani.

Killers of The Flower Moon è uscito nei cinema il 20 ottobre. Il film è prodotto da Apple Tv+ e prossimamente, quando non sarà più in cartellone, ospiterà il lungometraggio sulla sua piattaforma per chi desidera vederlo in streaming.

