GoPro, l’applicazione Quik ora disponibile per Mac

Gli utenti di GoPro conoscono Quik, app per iOS e Android che semplifica l’editing, sincronizza contenuti con la musica, permette di aggiungere transizioni ai video e creare video che è possibile condividere sui social.

L’app è disponibile ora anche in versione desktop per Mac, con una scelta ancora più ampia di funzionalità che sfruttano i processori del computer e tengono conto degli schermi più grandi.

È possibile iniziare l’editing di un progetto sull’app per iPhone (o per Android) e proseguirlo sul computer con la massima flessibilità e praticità.

La versione desktop di Quik si scarica dal Mac App Store (serve macOS 13 o versioni successive) offre a gli “highlight automatici”: trova le immagini migliori, le sincronizza con la musica, aggiunge transizioni cinematografiche e crea un video da condividere, automaticamente.

Funzionalità di sincronizzazione di app e cloud consentono di sincronizzare foto, video e modifiche su una suite di app per desktop e dispositivi mobili; è possibile accedere ovunque a tutti i contenuti multimediali e modificati, inizia a lavorare su un dispositivo mobile e completare il progetto su Mac.

Strumenti di editing permettono di ritagliare clip, catturare fotogrammi, ridimensionare foto e video, aggiungere sequenze in slow-motion, regolare il colore, ecc. Non siamo ovviamente ai livelli di Final Cut Pro ma le funzioni sono comode per gli utenti che non vogliono usare software costosi o inutilmente complessi per questi scopi.

È ovviamente supportato il trasferimento di contenuti multimediali dalla fotocamera all’app, sfruttando una connessione USB e strumenti di gestione multimediale.

Il software è incluso nel piano in abbonamento Premium, precedentemente chiamato GoPro classico. Il piano in questione offre archiviazione illimitata, sostituzione della fotocamera, video highlight automatici, editing sincronizzato sui dispositivi e altro, e backup (25GB di archiviazione sul cloud per le riprese non acquisite con GoPro). Il piano Premium costa 24,99€ l’anno; il piano “Premium+” costa 99,99 € e offre in più 500 GB di spazio di archiviazione cloud per riprese non GoPro e la Stabilizzazione video HyperSmooth Pro.x