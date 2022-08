Recensione Joby GripTight PRO TelePod il tuttofare per Vloggers e Youtubers

Joby ritorna sul mercato con GripTight PRO TelePod, ad anni di distanza da quando il costruttore lanciò il primo Gorillapod, l’originale e utilissimo mini cavalletto snodabile che permetteva di sorreggere una fotocamera compatta nelle situazioni più improbabili e anche avvinghiandosi a un palo (la nostra prima recensione la trovate qui).

L’azienda americana finita nell’orbita di Manfrotto, uno dei leader mondiale nei cavalletti, ha fatto evolvere la sua offerta presentano una lunga serie di prodotti pensati per il mondo mobile e specialmente per i cellulari che oggi hanno sbaragliato le fotocamere compatte.

Uno di questi prodotti è Joby GripTight PRO TelePod (disponibile anche da questa pagina di Amazon) uno strumento che promette di essere il miglior compagno di bloggers, youtubers, turisti in genere e che abbiamo recentemente incluso nella nostra classifica dei migliori cavalletti per iPhone.

Joby GripTight PRO TelePod che cos’è

Questo accessorio è in realtà è qualche cosa di più e anche di diverso rispetto al cavalletto. Si tratta di un bundle: GripTight PRO (un morsetto per smartphone), TelePod (un’impugnatura estensibile che fa anche da cavalletto), un adattatore per action cam e un telecomando Bluetooth. Insieme, dice Joby, svolgono quattro diverse funzioni: impugnatura, impugnatura estesa, treppiede da tavolo e treppiede.

I due accessori più importanti, morsetto e asta, si possono anche acquistare separatamente, finendo però per pagare di più e senza avere insieme né l’adattatore per action cam né il telecomando.

GripTight PRO TelePod come è fatto

GripTight PRO TelePod è costituito come detto da due elementi principali: il morsetto e l’asta che fa anche da treppiede.

Il morsetto GripTight PRO

Partendo dal morsetto, va detto che siamo di fronte a un prodotto notevole che rende ragione del termine “Pro”. Già alla presa in mano si capisce che siamo di fronte a un accessorio solido e ben ingegnerizzato, tutt’altra cosa rispetto agli agganci con meccanismi a molla, interamente o quasi realizzati in plastica.

Si tratta di una ganascia con una vite standard da 1/4 che rende GripTight PRO sfruttabile con la stragrande maggioranza dei cavalletti nel caso lo voleste riutilizzare. È realizzato in acciaio parzialmente rivestito in plastica mentre il morsetto vero e proprio è rivestito in gomma ad alta densità.

Apertura e orientamento, si regolano mediante una vite con pomello che si serra facilmente e con forza.

Nella parte superiore si trova una slitta a caldo per montare luci o microfoni. La slitta si può togliere e sostituire con altri accessori che hanno già una vite, mentre lateralmente ci sono due innesti a vite per montare ulteriori accessori. In pratica diventa possibile avere due luci e un microfono, ad esempio.

L’asta Telepod

Il secondo elemento è l’asta Telepod. Diciamo asta ma in realtà siamo di fronte a un ibrido tra un’asta selfie, un’mpugnatura e un cavalletto. L’accessorio, come GripTight Pro, dà l’impressione di essere curato nei dettagli. La parte che si tiene in mano e che, come spieghiamo poco sotto, si apre come cavalletto è rivestita in gomma con zigrinatura antiscivolo e offre una sensazione di sicurezza di bilanciuamento quando la si maneggia.

L’asta telescopica, con un bloccaggio rapido, senza GripTight Pro, si allunga da 21 a 64 centimetri. Notiamo che i tre tubi di cui è costituita, al contrario di tutto il resto che troviamo in confezione, ci sembrano realizzati un pochino al risparmio anche se Joby garantisce che sono in grado di supportare pesi considerevoli, fino ad un chilogrammo, il che significa una mirrorless con una lente di medie dimensioni.

Come detto l’impugnatura si apre per diventare un cavalletto che si può sistemare in due altezze. Visto che i piedini si regolano separatamente, è anche possibile sfruttare questa peculiarità per regolare il cavalletto per restare in piedi su superfici irregolari. Sulla base dei piedini sono presenti tre fori grazie ai quali potremo ancorare il cavalletto nel caso si tema che possa traballare o cadere.

Il telecomando Bluetooth

Sulla base del cavalletto troviamo anche un piccolo telecomando Bluetooth. Si tratta di un bonus che aiuta a gestire le riprese in maniera più naturale. In pratica si può tenere il telecomando sull’asta, in tasca o in mano e in maniera discreta attivare video o foto.

GripTight PRO TelePod, impressioni d’uso

GripTight PRO TelePod nasce, come abbiamo detto, per dare una mano a Vloggers e Youtubers e il suo lavoro lo svolge al meglio. L’impugnatura è molto ergonomica e alla lunghezza minima permette di riprendere o riprendersi con sicurezza e stabilità. Una volta esteso l’accessorio Joby consente di fare riprese alzando l’asta o allontanando la propria persona se ci si vuole includere nell’inquadratura.

La lunghezza che considerando l’impugnatura (incluso il supporto GripTight) arriva a 79 centimetri va bene per riprendersi da soli ma solo sufficiente per, eventualmente, fare dei selfie con due o più persone; in commercio ci sono aste più lunghe e meno pesanti, quindi più adatte a questo scopo, di GripTight PRO TelePod.

Qualche precisazione va fatta anche sul cavalletto. La sua altezza da aperto, alla massima altezza può essere di 50 o 60 centimetri (se si esclude il morsetto) a seconda della posizione dei piedini. Comunque pochi se l’intenzione è quella di comprare GripTight PRO Telepod per l’autoscatto. In situazioni come queste o si trova un ripiano che sollevi telefono e cavalletto o le inquadrature non saranno per nulla facili; siamo infatti ben distanti da quei 140 cm che sarebbe l’altezza minima consigliabile.

In più la stabilità non è perfetta specialmente all’altezza maggiore a cui si possono porre i piedini; se arriva una raffica di vento non è del tutto improbabile che il telefono o la macchina fotografica (che pesa anche di più) possano rovesciarsi.

Ma la funzione cavalletto nel GripTight PRO TelePod va vista nella chiave del cliente di riferimento, quello YouTube o Vlogger che sfrutta prevalentemente la funzione impugnatura e in alcune situazioni desidera riprendere sé stesso appoggiando il telefono su una superficie, magari in casa, o stando accovacciato come si vede in qualche filmato di marketing di Joby. Per per questo tipo di possibile utilizzatore non è assolutamente fondamentale avere un cavalletto più alto sacrificando la compattezza dell’accessorio.

Tra gli elementi che potrebbero non essere graditi da tutti c’è anche il morsetto. Pur solido e robusto come appare a prima vista, togliere e mettere il telefono non è la cosa più comoda del mondo. Un ganascia a molla è forse meno stabile ma certo più pratica. Ma anche qui si deve considerare che chi acquista GripTight PRO TelePod non starà a togliere e mettere il telefono ogni minuto come invece potrebbe fare chi ha saltuariamente bisogno di sfruttare l’accessorio Joby.

In conclusione

GripTight PRO TelePod è un prodotto di eccellenza realizzato con materiali di alta qualità e ben studiato dal punto di vista ergonomico. Ma solo a patto che siate nel mercato di riferimento per cui è nato, per quel gruppo di persone che hanno necessità di riprendere sé stessi o quello che li circonda non in maniera saltuaria, ma intensiva.

Insomma se siete tra coloro che amano o lavorano per reportage di viaggi o giornalistici e ha bisogno di uno strumento polivalente ugualmente efficiente per video, vlogging o filmati youtube e per tabletop photograhy.

In queste situazioni GripTight PRO TelePod è perfetto: l’impugnatura è ergonomica, mantiene stabile e sicuro lo smartphone, una action cam o anche una fotocamera con un piccolo obbiettivo e offre un’ammirevole capacità di controllo. In più è estremamente versatile.

Se questo è quello che vi serve GripTight PRO TelePod rappresenta un prodotto quasi unico e la spesa (non modesta) per l’acquisto sarà pienamente ripagata dalle sue qualità ma se volete solo un’asta selfie, un treppiede per autoscatto per la prossima vacanza al mare o in qualche luogo esotico allora, guardate altrove. GripTight PRO TelePod può fare questo ma un po’ meno efficienza e certo maggior spesa di diversi prodotti che trovate su Amazon.

Joby GripTight PRO TelePod, prezzo e disponibilità

GripTight PRO TelePod di Joby si trova su Amazon ad un prezzo di circa 80 euro. Si può anche comprare dal sito di Joby.