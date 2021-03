Recensione purificatore d’aria TaoTronics, compatto e per tutte le stanze

Al giorno d’oggi la priorità di tutti è quella di vivere in ambienti sani e purificati. Ad oggi è sempre sollecitato il campanello d’allarme quando si parla della qualità dell’aria e spesso la tecnologia può venirci incontro per vivere in un ambiente generalmente più salubre. In prova oggi il purificatore d’aria TaoTronics, che con una spesa piuttosto moderata propone una filtrazione HEPA a tre strati. La promessa è quella di rimuovere fino al 99,97% delle impurità.

Come è fatto

Il purificatore d’aria in prova è il modello TT-AP005. Teniamo a scriverlo perché sono davvero tante le varianti offerte dal brand, e questa sigla vi permetterà di ritrovare subito l’oggetto di cui stiamo parlando. A livello estetico il prodotto differisce leggermente da molti altri dello stesso genere. Ed infatti, la struttura non è perfettamente tonda, come altre periferiche della stessa casa o di altri competitor. Ha un design leggermente più ricercato, con bordi sempre tondeggianti, ma che non mirano a formare un cerchio perfetto. Il risultato è di un purificatore d’aria che serve anche come complemento d’arredo, e che si adatta certamente ad una casa o un ufficio minimale e moderno.

Il purificatore aspira l’aria dal fondo della base, dove è presente una ghiera traforata. Questa passa attraverso il grosso filtro cilindrico interno, con l’aria che viene espulsa dalla parte superiore. Si tratta di un design efficiente, che consente una migliore distribuzione dell’aria pulita. A differenza di altri filtri, che hanno un’azione tendenzialmente orizzontale, dove l’aria viene aspirata da un lato ed espulsa dall’altro, questo design, permette all’aria di filtrare versi l’alto e di essere meglio distribuita all’interno della stanza stessa. Ovviamente, questa tipologia di design è studiata per un utilizzo non a parete: il meglio di sé, questo sistema, lo restituirebbe con un posizionamento al centro della stanza.

L’unità misura circa 22.5 x 22.5 x 38 cm, ha dunque dimensioni compatte e contenute, che si sposano bene con una stanza di medie dimensioni. E’ infatti, a queste stanze che servirà maggiormente il purificatore, potendo purificare stanze di circa 25/30 metri quadrati. A dire il vero, lo diciamo subito, abbiamo testato l’unità anche in stanze molto più grandi. E’ vero, non riuscirà a coprirla tutta in modo uniforme, ma anche all’ingresso di un salone più grande, riuscirà comunque a fare il suo.

Poiché serve principalmente per pulire una stanza alla volta, molta importanza ha il peso: il purificatore in questione pesa poco più di 3Kg, un peso che consente di spostarlo facilmente, anche con una sola mano, senza doversi affaticare più di tanto.

L’involucro esterno è realizzato in plastica ABS, con una finitura opaca facile da pulire. È disponibile in bianco o nero, ma riteniamo che la colorazione meno invasiva, e che più possa sposare qualsiasi ambiente, è quella bianca da noi in prova. Come già accennato, i bordi superiore e inferiore sono arrotondati, il che significa che non ci sono bordi taglienti.

Sulla parte alta, oltre al flusso d’aria a spirale, si trova anche la pulsantiera di controllo, particolarmente semplice e intuitiva da utilizzare. C’è il tasto di accensione spegnimento, del timer (a partire da 2ore), quello per il controllo della luce a LED (che può anche spegnersi), oltre ai tasti per decidere la velocità delle ventole. C’è persino la modalità notte, che consentirà di accenderlo durante il riposo notturno, con rumore ridotto davvero al minimo. C’è da dire che in generale il purificatore emana un rumore inferiore ai 25 decibel, dunque molto soft e non in grado di disturbare. C’è anche un pulsante che permette di bloccare quesa pulsantiera di controllo, così da evitare tocchi accidentali, come quelli di un bambino, che dunque non riuscirà a spegnerlo, anche volendo.

Il filtro, come facile intuire si trova all’interno, e ha una forma cilindrica, che si adatta a tutto il corpo. Vi si accede dal basso, da un grosso coperchio che si avvita e svita. Si estrae facilmente, ed è davvero facile da pulire, magari con l’aiuto di un’aspirapolvere.

Il purificatore d’aria HEPA TaoTronics ha una capacità massima di 250 metri cubi d’aria all’ora. In pratica, questo significa che può trattare efficacemente una stanza di dimensioni fino a 30 metri quadrati. Si tratta di un purificatore d’aria moderatamente potente, che di certo non gestirà tutta la casa, ma che saprà cavarsela in una camera da letto di medie dimensioni.

In totale, propone quattro diverse opzioni di velocità della ventola. Al livello più alto, il filtro è più rumoroso, difficile pensare di mantenerlo così durante l’ora del the, o di notte. Tuttavia, è anche molto più potente. L’opzione migliore è accendere il purificatore al massimo prima di andare a letto, quindi impostarlo al minimo quando si è pronti per dormire.

Sistema di filtrazione

Il purificatore d’aria HEPA TaoTronics utilizza un sistema di filtrazione a tre stadi. Questo è più o meno lo standard per i purificatori HEPA, poiché è un metodo efficiente e testato. Lo strato esterno è semplicemente un pre filtro a rete. Questo strato è progettato per rimuovere particelle di grandi dimensioni, come peli di animali e grossi cumuli di polvere. Questo sistema impedisce al filtro principale di essere ostruito da contaminanti più grandi. Proprio questo strato è facile da pulire, così da evitare che si intasi in breve tempo.

Il secondo strato è un vero filtro HEPA, con un design a fisarmonica. E’ la parte del filtro che fa la maggior parte del lavoro, rimuovendo la maggior parte dei contaminanti dall’aria.

Il terzo strato è costituito da carbone attivo. Questo strato è progettato per rimuovere contaminanti chimici, e per rimuovere gli odori. Da notare, che il filtro andrà dunque sostituito ogni 4 mesi circa.

Come funziona

La cosa più evidente e immediatamente percepibile è il fatto che il purificatore d’aria in questione rimuove veramente gli odori. E’ chiaro, però, che la parte più interessante, è quella che verosimilmente si percepisce meno, ossia la rimozione delle impurità nell’aria. Come già accennato, il prefiltro esterno rimuove i grandi contaminanti, ma è il filtro HEPA è dove la avviene la pulizia più importante. Questo strato rimuove il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron di diametro. Questo vuol dire rimozione della gran parte degli allergeni, come piccole particelle di polvere, peli di animali, pollini e spore di muffe. E’ un prodotto certamente consigliabile a chi soffre di allergia o asma indotto da allergie. Un aiuto che certamente non dispiacerà.

Ancora, è consigliabile ha chi ha animali domestici in casa. Infatti, il carbone attivo assorbe anche molti odori, quali ad esempio quelli provenienti dalla lettiera di un gatto. Utile anche in cucina, però, per rimuovere odori forti, come quelli che possono generare dall’utilizzo massiccio di aglio o cipolla. Infine, molto importante anche per chi fuma in casa: il carbone attivo potrà anche combattere l’odore del fumo di tabacco.

Conclusioni

Questo purificatore d’aria HEPA TaoTronics è uno dei prodotti che più consiglieremmo per un normale uso domestico. Dimensioni contenute, estetica che ben si adatterà ad un ambiente moderno, e tante modalità di funzionamento, che consentiranno di lasciarlo acceso anche la notte, senza disturbare il sonno. Effettivamente, dopo svariati minuti si percepisce che l’aria della stanza ha qualcosa di diverso: soprattutto gli odori svaniscono, per avere una sensazione di aria neutra.

Non è un filtro per tutta la casa, o per ambienti enormi, piuttosto in aiuto concreto stanza per stanza. L’unità in sé è molto ben costruita, è compatta, e può essere posizionata praticamente ovunque.

Su Amazon si acquista a meno di 80 euro. Clicca qui per comprare.