Recensione QNAP QNA-UC5G1T e QNA-T310G1T, la rete professionale con USB-C o con Thunderbolt 3

QNAP QNA-UC5G1T e QNA-T310G1T sono due adattatori di rete: rispettivamente un adattatore da USB 3.0 (USB-A) a 5GbE e un adattatore da Thunderbolt 3 a 10GbE.

I due adattatori appaiono molto utili per tutti i possessori di portatili Mac oppure PC Windows che non hanno una porta Ethernet disponibile (che per esigenze di spessore i costruttori tendono a ignorare) ma che vogliono comunque adottare all’interno di una realtà aziendale.

QNAP QNA-UC5G1T e QNA-T310G1T, la recensione

Mamma ho perso l’Ethernet

Se è vero che le reti wireless diventano via via sempre più potenti, capaci e capillari, specie in ambiente consumer, nelle grandi aziende questo è un problema: per il responsabile IT una rete wireless a cui si collegano tutti i cellulari dei dipendenti creerebbe congestione di indirizzi, senza contare che il traffico dati rischierebbe di aumentare anche di molto e la sicurezza diminuire di conseguenza.

Meglio creare due reti separate: una wireless a cui accedono tutti, compresi gli ospiti, che permetta loro di navigare in internet e basta, e una rete cablata, più sicura e dedicata, dove posso risiedere i client, i server e al limite i device smart necessari.

Il ragionamento fila, ma che fare quando nell’azienda arriva un utente con un MacBook Pro o Surface Laptop 3 o un altro device senza una porta Ethernet con connettore RJ45?

In questo caso meglio affidarsi ad un adattatore: nel mercato ce ne sono tanti che sfruttando ad esempio la porta USB-C, ma quasi sempre per contenere i costi offrono velocità sino ad 1 Gbit, un limite facilmente superabile oggi per tutti quelle reti pronte per la 5 GbE o la 10 GbE.

Gli adattori QNAP QNA-UC5G1T e QNA-T310G1T assolvono proprio a questo scopo: più grandi di quanto ci sarebbe da aspettarsi e certamente più costosi della media, offrono oggi velocità difficilmente recuperabili in altri apparecchi e abbiamo ritenuto importante esaminarli.

QNAP QNA-UC5G1T

Il primo modello è il QNA-UC5G1T: si tratta di un piccolo parallelepipedo grande poco più di un accendino (99,8 x 28 x 27,85 mm), di colore grigio scuro.

Non ci sono pulsanti e non c’è bisogno di alimentazione: da una parte una porta USB 3.0 di tipo A raccoglie i dati e l’alimentazione, dall’altra il connettore RJ45 trasmette il tutto su rete standard.

Il QNA-UC5G1T opera su reti a 5Gbps, 2,5Gbps, 1Gbps e 100Mbps in modo automatico, grazie al cavo integrato e alla porta USB veloce.

La compatibilità parla di macOS 10.13, Windows 7 e Linux core versione 3.10 o versioni successive di tutto: serve installare i driver, che si scaricano dal sito della casa madre.

Provato con un Mac mini 2018, non è che serva fare molto: il Mac vede subito la porta USB all’interno del pannello Rete nelle preferenze di sistema e basta solo porlo come porta principale affinché il Mac inizi a gestire la rete.

Una delle caratteristiche più intriganti è che l’adattatore può essere usato anche con un NAS di QNAP (non è chiaro se anche con altri marchi, per via dei driver) con QTS 4.3.6 (o successivo): in questo modo il NAS può creare una ulteriore porta di rete molto veloce, per accedere ad uno switch virtuale configurato ad hoc.

QNAP QNA-T310G1T

Questo secondo adattatore è più potente, dato che ha un canale disponibile in Thunderbolt 3 ben più grande di quello USB: la velocità massima infatti e doppia e raggiunge quella del 10 GbE, interessante perché in questo mondo un MacBook Pro, ad esempio, può colmare il gap di rete rispetto ai fratelli iMac Pro e Mac Pro.

Le dimensioni sono più generose qui, con un parallelepipedo affisolato di colore metallico e con dimensioni di 27,6 x 56 x 112 mm.

In questo caso da una parte trova posto il connettore Thunderbolt 3, che offre anche un LED azzurro che indica l’attività, mentre dall’altro il connettore RJ45.

QNAP indica che per il corretto funzionamento sono necessari cavi di rete CAT 5e, CAT 6, CAT 6A o CAT 7, gli unici capaci di garantire un passaggio di dati abbastanza grande per una connessione a 10 GbE, anche se il QNAP QNA-T310G1T è in grado di operare su reti di tipo 10Gbps, 5Gbps, 2,5Gbps, 1Gbps e 100Mbps.

Anche in questo caso non è necessaria l’alimentazione e si tratta di un adattatore leggero che sta bene anche in borsa.

Considerazioni

In entrambi i casi gli adattatori arrivano con un cavo a seguito, USB-A/USB-C per il QNAP QNA-UC5G1T e Thunderbolt 3/Thunderbolt 3 nel secondo caso, per cui risultano del tutto indipendenti (ma non è difficile raccogliere dei cavi diversi se abbiamo necessità di maggiore lunghezza).

In entrambi i casi si tratta di modelli molto compatti che stanno comodamente in borsa o in tasca e che, non necessitando di alimentazione, non necessitano di ulteriori orpelli al seguito: da notare che i cavi in dotazione possono essere usati all’occorrenza anche con Hard Disk (come il LaCie Rugged Thunderbolt con USB-C) o altri device, laddove la connessione non sia richiesta ma serva invece proprio il cavo.

La rilevazione di velocità, eseguita con cavi Cat6 ha mostrato dati interessanti: non avevamo qui device a 10 GbE, ma anche considerando una rete a 1 Gbit i risultati sono molto buoni e superiori ai più comuni HUB USB-C in commercio.

Pro:

• Connessione portatile e veloce

• Non serve alimentazione

Contro:

• Il prezzo è un po’ alto

Prezzo:

• 230,58 Euro (QNA-T310G1T)

• 91,50 Euro (QNA-UC5G1T)

Per l’acquisto dei due adattatori QNAP riportiamo la lista di rivenditori ufficiali di QNAP, ricordando che i prodotti sono disponibili su Amazon, sia per il QNA-UC5G1T che per il QNAP QNA-T310G1T