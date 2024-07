Recensione telecamera smart per esterni Tapo C425, magnetica e a batteria

Pubblicità

Il mondo delle telecamere intelligenti conta ormai molteplici protagonisti. Non si contano davvero più i brand che fanno parte di questo business, ma alcuni hanno davvero investito tanto negli ultimi mesi, tanto di essersi riusciti a guadagnare un posto d’eccezione per qualità e affidabilità. Tra questi Tapo, brand di TP-link, che ha presentato numerose periferiche per la casa smart. In prova Tap C425, la camera di sicurezza 2K, che ha dalla sua una batteria integrata che consente una facile installazione senza necessità di cavi.

Come già accennato, ad attirare immediatamente l’attenzione in questa telecamera Tapo C425 è il design, non solo per via della batteria integrata, ma anche per un’estetica minimalista e discreta, così da non attirare troppo attenzioni indesiderate.

Quanto al fattore di forma, Tapo C425 presenta una forma arrotondata e allungata, ben diversa da quella di altri brand che, invece, adottano forme più spigolose. Nel complesso, non ci è affatto dispiaciuta esteticamente, anzi, la promuoviamo a pieni voti, certi comunque che il design non è poi l’elemento di maggior pregio quando si parla di una camera di sicurezza. Sono altri, infatti, i fattori da tenere in considerazione quando si acquista una periferica di questo tipo. Tra tutte la qualità dell’immagine e le funzioni dii sorveglianza offerte.

Installazione

Prima ancora di vedere di cosa è capace questa videocamera è bene spendere due parole sulla prima installazione. Come già accennato, uno degli aspetti più apprezzabili di questa Tapo C425 è la presenza di una batteria interna, che permette di evitare complicate installazioni cablate. Ancor più semplice, poi, è la posa, considerando che è presente in confezione un sistema di attacco magnetico, ideale per chi non ama i lavori fai-da-te.

Questo vuol dire, ad esempio, poter installare la telecamera su una superficie metallica senza alcuno sforzo, anche se nella maggior parte dei casi il consiglio è quello di utilizzare la piccola piastra in acciaio inclusa nella confezione. Questa si fissa al muro anche tramite un adesivo, consigliato per le superfici lisce.

Il magnete che consente di collegare la camera al suo aggancio magnetico sono estremamente potenti, garantendo un posizionamento solido, senza alcuna preoccupazione che possa inavvertitamente staccarsi. Peraltro, la forma della piastra magnetica che si incastra perfettamente con la camera, è studiata per consentire di regolare l’angolo della camera a proprio piacimento, fino a 45º verso il basso, ideale per essere posizionata, ad esempio, sulla parte alta di una porta o una saracinesca.

Se l’installazione è semplice, altrettanto lo è l’utilizzo. La prima configurazione, infatti, avviene attraverso l’app Tapo, che si scarica gratuitamente da App Store o Google Play Store. Aprendo l’app, infatti, è sufficiente cliccare sull’icona “+” presente in alto per ricercare il modello della telecamera. A questo punto è sufficiente seguire le istruzioni a schermo per collegare la camera a internet e arrivare alla schermata iniziale dove poterla finalmente utilizzare.

Come è fatta

Sotto la telecamera è presente il classico flap in gomma impermeabile, che protegge gli alloggiamenti per la scheda Micro SD e la porta di ricarica Micro USB. Ecco, proprio questo ci ha fatto storcere il naso, considerando che siamo nel 2024. Non è certamente un elemento che inficia la qualità del prodotto, ma dover avere ancora per casa un cavetto MicroUSB è davvero scocciante, quando ormai la totalità delle periferiche smart utilizza ingressi Micro USB, anche nei dispositivi di fascia bassa. Ovviamente, il cavo MicroUSB è incluso in confezione.

Tra le altre caratteristiche, Tapo C425 è dotata di un altoparlante integrato, che permette la classica conversazione a due vie; lo stesso poi, emette anche un allarme acustico, che può fungere da deterrente per eventuali malintenzionati.

Sulla parte frontale, oltre all’obiettivo, sono presenti due luci LED, in grado da fiungere da faretti per illuminare la scena per diversi metri.

Nel complesso la qualità costruttiva appare ottima, così come ottimo è il touch and feel, restituendo una sensazione di solità complessiva, con materiali che si sentono di qualità

Come funziona

Veniamo adesso all’aspetto che, probabilmente, è il vero ago della bilancia quando si sceglie una telecamera di sicurezza: la qualità delle immagini. Si tratta chiaramente di un aspetto fondamentale per una periferica di questo tipo, considerando che il suo scopo principale è quello di mostrare quel che avviene nel proprio cortile, nel giardino, nel porticato di casa o all’interno della stanza in cui viene posizionata. A proposito di questo, Tapo C425 è una camera ottimizzata per gli esterni, ma che può funzionare anche all’interno.

Offre una risoluzione 2K, sufficientemente dettagliata per identificare volti anche a diversi metri di distanza. Tra le sue caratteristiche, degna di nota è la possibilità di visione notturna a colori. Probabilmente non è quella più performante, considerando che la stessa offre anche la visione notturna infrarossi in bianco e nero che appare invece eccellente. Da notare, come già anticipato, che la camera dispone anche di due luci LED anteriori in grado di illuminare la scena.

Nel complesso le immagini risultano davvero buono, come ci si aspetterebbe da una risoluzione 2K. I colori sono sempre vivaci durante le ore del giorno e nel complesso la camera restituisce una visione chiara, limpida e cristallina della scena. Questo se il segnale Wi Fi risulta eccellente, mentre allontanandoci un po’ dal router abbiamo notato una perdita di segnale importante, con conseguente riduzione nella qualità del flusso dell’immagine.

Per aiutare con la visione notturna, questa camera Tapo C425 offre due luci a LED sulla parte anteriore che funzionano da riflettori. La qualità di questi ultimi è buona, anche se naturalmente funzionano perfettamente solo a una certa distanza: quando il soggetto è troppo lontano la luce risulta inefficace, mentre quanto è troppo vicino abbaglia troppo, ad esempio il viso di una persona.

Funzionalità avanzate

La camera offre diverse funzioni smart. Da quelle più semplici e comuni praticamente a tutti i modelli, ossia le notifiche in tempo reale non appena viene rilevato un movimento, a quelle più complesse. Ad esempio, Tapo C425 offre funzione di riconoscimento dei soggetti,, con la capacità di distinguere tra persone e veicoli. È possibile impostare aree specifiche di monitoraggio tramite l’app, così da evitare ad esempio falsi allarmi: questa opzione è utile quando la camera inquadra, ad esempio, un pezzo di strada trafficata, che si vuole escludere dalla zona di rilevamento del movimento. Inoltre, è possibile utilizzare la funzione “Privacy Zone” per eliminare dal rilevamento alcune zone, così da poter ottenere migliore privacy.

Il riconoscimento dei soggetti funziona davvero bene, con fotocamera che impiega pochi millisecondi per riconoscere e taggare numerosi soggetti, anche contemporaneamente, inclusi i raggruppamenti di persone, veicoli e movimento di varia natura.

Se si mette sul cortile è possibile via app limitare il riconoscimento entro un determinato perimetri, così da impedire alla camera di taggare e inviare allarmi per le auto che passano sulla via pubblica.

Quanto dura con una ricarica

Elemento di particolare importanza è anche l’autonomia, considerando che chi sceglierà questa camera lo farò probabilmente per la batteria integrata. Il produttore dichiara fino a 300 giorni con un’unica ricarica della batteria da ben 1000 mAh, anche se ovviamente il dato varierà a seconda dell’utilizzo che ne fa l’utente. Tanto più si guarderanno le immagini in tempo reale, tanto meno durerà la batteria. Allo stesso modo, un numero superiore di registrazioni abbatterà l’autonomia. Anche l’utilizzo del LED massiccio, certamente, andrà a gravare sulla durata.

Abbiamo testato la camera per circa un mese, nei primi giorni con un utilizzo più intenso, successivamente con un normale utilizzo, ossia controllo della casa solo quando si è lontani, e rilevazione movimenti attiva nelle ore di assenza da casa. In questi trenta giorni abbiamo notato una scarica di quasi il 30%.

Conclusioni

Tapo C425 è un’ottima camera 2K per chi ricerca una installazione senza fili e, dunque, una camera a batteria. L’autonomia non sembra poter reggere davvero i 300 giorni dichiarati, ma anche se questo dato dovesse dimezzarsi nell’uso reale si tratterebbe davvero di un’ottima notizia.

Facile da installare, Tapo C425 è una scelta eccellente per chi cerca una telecamera di sicurezza affidabile e di qualità. Certo, il costo non è assolutamente da poco e potrebbe spaventare: su Amazon il listino è di poco inferiore a 120 euro.

PRO

Facile da installare

Niente cavi

Riconoscimento intelligente dei soggetti

CONTRO