Su Amazon Music Unlimited ora arrivano anche i video

Non più solo musica per chi si abbona al servizio di Amazon: a partire da oggi tra i risultati di ricerca di Amazon Music non verranno elencati soltanto i brani musicali ma, qualora ce ne fossero, anche la versione video dello stesso. D’altronde sempre di musica si tratta, perciò se anziché riporre il telefono nella tasca per ascoltare le canzoni preferite in cuffia si desidera guardare il videoclip, ora si può fare senza dover spegnere tutto per passare a un’altra applicazione, magari YouTube.

Questo cambiamento è già attivo e disponibile per tutti gli utenti, anche se per poter guardare i video non basta avere un abbonamento Prime (chi ce l’ha può infatti accedere automaticamente ad Amazon Music) ma bisogna essere abbonati specificamente ad Amazon Music Unlimited, ovvero la versione completa del servizio di musica in streaming della società di Bezos.

I videoclip non vengono elencati soltanto nei risultati di ricerca, ma compaiono anche all’interno delle pagine del profilo degli artisti. Più utile tra tutti però è il nuovo pulsante integrato nell’interfaccia del player multimediale, grazie al quale si potrà passare dalla musica al video direttamente durante l’ascolto di una playlist.

Così, tornando all’esempio precedente, se si sta ascoltando una canzone con le cuffie e si vuole andare a sbirciare per un po’ la versione video, basta sfilare lo smartphone dalla tasca e cliccare il pulsante. Più semplice di così…

Va detto che questa novità non è un’esclusiva di Amazon, perché sia Apple Music, che YouTube Music e Tidal offrono gli stessi contenuti già da tempo. In effetti all’appello manca soltanto Spotify, che per il momento tra i servizi “alternativi” sembra più concentrata sui podcast anziché nei video.

Approfittiamo per segnalare che, appena il mese scorso, il servizio Amazon Music (questa volta anche quello base, non solo la versione Unlimited, ndr) è stato potenziato dall’opzione X-Ray. Questo nome probabilmente non vi è nuovo: già da diverso tempo infatti su Prime Video c’è la funzione X-Ray che, con un click, permette di scoprire i dettagli del film in riproduzione, andando ad esempio a leggere i nomi degli attori, la data di uscita, chi ha composto la colonna sonora e tanto altro.

Su Amazon Music invece l’opzione X-Ray mostra automaticamente il testo della canzone: basta un click per accedere al testo completo e, nel caso di smartphone, ruotando l’interfaccia in modalità orizzontale, andrà ad occupare tutto lo schermo mostrando il testo nella dimensione massima possibile. Per altro le parole si illuminano nel momento in cui vengono cantate dall’artista, permettendo così di improvvisare anche un karaoke.

