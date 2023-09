MIYOO Mini +: la console portatile più piccola e versatile a 77 euro

Gli appassionati di videogiochi non potranno non dare uno sguardo alla nuova console portatile MIYOO Mini+. Stile GameBoy e similari, si tratta di una handheld da portare sempre con sé. Solo 77 euro per avere un mondo di videogiochi in tasca. Si acquista direttamente da questo indirizzo.

Questa console portatile è progettata per offrire prestazioni eccellenti in un formato compatto e leggero. MIYOO Mini+ propone uno schermo IPS da 3.5 Pollici, con colori vividi e angoli di visione ampi.

La console MIYOO Mini + è dotata di 128MB di memoria, che può sembrare modesta, ma grazie alla sua capacità di espansione tramite una scheda MicroSD da 32GB, permetterà di portare con sé un vasto catalogo di giochi, musica e film. Questo significa che ci si dovrà mai preoccupare di rimanere senza spazio di archiviazione per le proprie esperienze di gioco in mobilità.

La console è alimentata da un sistema operativo Linux, che offre una flessibilità eccezionale agli utenti e che l’utente potrà personalizzare a proprio piacimento. La console, infatti, permette di eseguire emulatori per console retro o persino sperimentare con nuovi software, rendendo la MIYOO Mini+ una scelta versatile per gli appassionati di tecnologia.

Al suo interno non manca un motore di vibrazione integrato che offre un feedback tattile immersivo durante il gioco, aggiungendo un livello di coinvolgimento extra alle esperienze di gioco.

La MIYOO Mini+ si presenta con un design elegante e moderno. È disponibile in quattro colori: grigio, bianco, nero e viola.

Di seguito riassumiamo le caratteristiche più importanti:

Dimensioni: 108mm x 78.5mm x 22.3mm

Peso: 162g

CPU: ARM Cortex-A7 dual-core 1.2GHz

ROM: Supporta schede MicroSD (TF) fino a 128GB

Alimentazione: Batteria da 3000mAh con supporto per la ricarica a 5V 1.5A

La MIYOO Mini + arriva con una serie di accessori utili per migliorare l’esperienza di gioco, tra cui una scheda TF da 64GB, il cavo dati USB di tipo C per la ricarica e il trasferimento, un lettore di schede per facilitare il trasferimento di file e il manuale.

La console si trova attualmente in offerta a questo indirizzo a circa 77 euro.