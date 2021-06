Un nuovo Mac Pro Intel spunta nella beta di Xcode 13

Nella beta di Xcode 13 è stato individuato un riferimento a un nuovo Mac Pro. L’arrivo di una nuova workstation con CPU Intel è stato confermato anche dal bene informato Mark Gurman di Bloomberg che ha fatto riferimento ad una versione aggiornata del Mac Pro con CPU Intel.

Nella beta di Xcode è contenuto un riferimento a Intel Xeon Scalable di terza generazione, processori presentati ad aprile dalla Casa di Santa Clara. Gli attuali Mac Pro sono configurabili con processori Xeon W con un massimo di 28 core di elaborazione che permettono di supportare fino a 1,5TB di memoria a 2933MHz.

I nuovi processori Intel Xeon Scalable di terza generazione (nome in codice “Ice Lake”) offrono un aumento di prestazioni rispetto alla generazione precedente, offrono fino a 40 core per processore, fino a 6 terabyte di memoria di sistema per socket, fino a 8 canali di memoria DDR4-3200 per socket e fino a 64 corsie PCIe Gen4 per socket.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX — Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021

A gennaio di quest’anno, Gurman aveva riferito che Apple aveva in cantiere due nuovi Mac Pro: una delle macchine era una nuova versione dell’attuale (con CPU Intel) e l’altra era una variante in salsa Apple Silicon, con form factor più piccolo (di dimensioni pari alla metà della macchina attuale).

Annunciando a giugno la transizione del Mac al suo processore proprietario, Apple aveva riferito di prevedere di commercializzare il primo Mac con Apple Silicon “entro la fine dell’anno” e di completare la transizione in circa due anni. Cupertino aveva nello stesso periodo spiegato che continuerà per alcuni anni a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel, e anche di stare progettando alcuni nuovi Mac basati su Intel.