Apple lavora per migliorare l’app “Passa a iOS” per Android

Per aiutare gli utenti a passare da un dispositivo Android a un iPhone, Apple uno dei possibili metodi è l’uso di “Passa a iOS”, app per Android che permette di trasferire elementi quali contatti, messaggi, foto, video, segnalibri, mail e relativi account, calendari, brani, sfondi, ecc.

Con l’arrivo di iOS 15, Apple sta – tra le altre cose – lavorando per migliorare l’app Passa a iOS per Android, consentendo di trasferire album fotografici, file, cartelle e impostazioni relative all’Accessibilità, permettendo di tenere conto di quest’ultime dai dispositivi Android e attivare equivalenti opzioni su iOS.

Apple sta anche semplificando l’uso dell’app Passa a iOS (si scarica da qui per Android), prevedendo un meccanismo che consente agli utenti Android di scaricare l’app dal Google Play Store inquadrando un codice QR.

Le nuove funzionalità di trasferimento dei dati saranno disponibili quando si esegue il setup di un nuovo dispositivo o si ripristina un iPhone da zero. Le nuove funzioni per il trasferimento dei dati non sono ancora attive e saranno probabilmente disponibili quando arriverà la versione definitiva di iOS 15.

È ovviamente sempre possibile trasferire manualmente i contenuti da un dispositivo Android a un iPhone, iPad o iPod touch, impostando account di Google o altri provider per account e posta e trasferendo altri elementi con servizi internet o collegando i dispositivi al computer.