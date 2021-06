Audio Spaziale, Apple aggiornerà Logic Pro entro la fine dell’anno

Apple integrerà strumenti per l’Audio Spaziale in Logic Pro X, permettendo ai musicisti di creare e mixare brani con il supporto per l’audio spaziale di Apple Music.

A riferirlo è stato Zane Lowe, co-responsabile Artis Relations e conduttore del servizio di streaming della Casa di Cupertino che in un editorale ha spiegato che Apple sta mettendo a punto degli strumenti per creare musica immersiva che verranno integrati direttamente in Logic Pro nel corso dell’anno. «In questo modo, ogni musicista potrà creare e mixare le sue canzoni in audio spaziale per Apple Music, in studio, a casa o in qualsiasi posto si trovi», ha spiegato Lowe.

L’Audio Spaziale dà agli artisti la possibilità di creare esperienze audio immersive caratterizzate da un suono limpido e multidimensionale. L’Audio Spaziale con supporto per Dolby Atmos e il formato Lossless Audio sono disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Apple Music.

Apple ha aggiornato Logic Pro X da tempo, offrendo una versione “universale”, utilizzabile nativamente anche sui nuovi Mac con SoC m1. Il software professionale di Apple è dedicato al la produzione musicale e offre supporto sterminato di tracce e canali.

A fine maggio di quest’anno, Apple ha annunciato l’Audio Spaziale con Dolby Atmos riferendo che offrirà l’Audio Lossless per l’intero catalogo, senza costi aggiuntivi per chi ha un abbonamento. È già possibile ascoltare migliaia di brani in Audio Spaziale di alcuni degli artisti più grandi al mondo, e musica che spazia fra tutti i generi tra cui hip hop, country, musica latina, pop e classica. Apple Music sta collaborando con artisti ed etichette discografiche per aggiungere nuove release e le tracce migliori del catalogo man mano che verrà creata musica appositamente per l’esperienza con Audio Spaziale