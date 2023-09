Nuova telecamera Ring con rilevamento 3D e tre accessori per Blink Outdoor 4

È passato meno di un mese da quando Blink, una delle società di Amazon nel settore delle telecamere di sicurezza ha lanciato il modello Outdoor 4: adesso, come parte dell’annuale vetrina autunnale di Amazon, arriva un trio di accessori per aiutare la telecamera a fare di più, oltre alla nuova camera Stick Up Cam Pro del machio Ring.

Anzitutto, c’è il Sync Module Pro, che consente di posizionare Outdoor 4 a una distanza maggiore dalla rete wireless di casa. L’azienda afferma che è possibile installare una telecamera “nell’angolo più lontano della proprietà” senza preoccuparsi della copertura, anche se non ha ancora condiviso le misurazioni reali. Arriverà all’inizio del 2024, con un pezzo di listino di 50 dollari, circa 47€.

Ancora, arriva un nuovo supporto per Outdoor 4 che, che permette di illuminare temporaneamente la scena con alcuni LED attivati dal movimento. Blink afferma che dureranno due anni con una singola carica, basandosi su “impostazioni predefinite”.

Questo accessorio è già disponibile per i preordini ora, al prezzo di 160 dollari, con le spedizioni che partiranno il 17 ottobre. Il primo modello costa, invece, 139 euro.

E per completare il trio, c’è una nuova batteria che, secondo Blink, raddoppierà la durata di Outdoor 4 con una singola carica. Il prezzo è di appena 30 dollari con le spedizione che inizieranno anch’esse il 17 ottobre. Il modulo 2, invece, è già disponibile su Amazon a questo indirizzo.

Ring Stick Up Cam Pro

Stick Up Cam Pro è la nuova camera Ring annunciata da Amazon durante l’evento autunnale annuale che si è tenuto mercoledì 20 settembre. Come i suoi simili, la nuova unità sarà in grado di monitorare dove vanno i visitatori e capire il percorso che hanno seguito per arrivarci.

Inoltre, sarà possibile impostare avvisi di movimento più discreti, risparmiando il fastidio di riceverli ogni volta che un’ombra si proietta sulla telecamera. La nuova Stick Up Cam Pro è, come il fratello meno potente, resistente alle intemperie, piccola ed elegante, così da poterla posizionare ovunque se ne abbia bisogno.

Offre supporto video HDR, visione notturna a colori e un paio di microfoni per un audio più chiaro, oltre a una comunicazione bidirezionale e una sirena integrata. Gli utenti potranno scegliere come alimentare il dispositivo, tra energia solare, a batteria o tramite cavo, offrendo un ulteriore livello di flessibilità.

Inoltre, funzionerà in modo integrato con il resto della suite di prodotti Ring per offrire un sistema di sicurezza domestica personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche.

La Stick Up Cam Pro di Ring è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 179,99 euro per la versione a batteria e plug-in, mentre la versione solare costerà 199,99 euro, con le prime spedizioni che inizieranno il 18 ottobre.

Blink o Ring, quale scegliere

Blink e Ring sono entrambi marchi appartenenti ad Amazon. Consigliare l’una o l’altra linea di videocamere non è semplice, perché il consiglio generale è di acquistare sulla base delle proprie specifiche esigenze. Ci sono molti punti in comune tra le due linee, ma anche differenze generali. Entrambe Blink e Ring si mostrano come efficaci e facili da usare come sistemi di telecamere di sicurezza per la casa.

Blink è, probabilmente, il marchio con prodotti più convenienti e offre dispositivi più compatti, con l’aggiunta di archiviazione locale che sarà musica per le orecchie di chiunque cerchi una telecamera di sicurezza senza costi aggiuntivi e abbonamenti ricorrenti.

Nel frattempo le telecamere di Ring sono generalmente più ricche di funzionalità. Ad esempio, permettono di regolare meglio gli avvisi in modo da non essere disturbati frequentemente, e le telecamere con LED incorporati offrono una migliore nitidezza delle immagini di notte.

Per questo, generalmente sono più costose e ingombranti rispetto a ciò che offre la linea Blink e hanno un costo continuo se si desidera registrare e archiviare le immagini nel cloud. Per questo, comunque, potrebbero essere adatte anche per un sistema di sorveglianza più professionale. Il consiglio generale è, se si dispone già di camere Ring o Blink in casa, di continuare ad acquistare camere dello stesso marchio.

Durante l’evento Amazon ha presentato anche Echo Show 8 di terza generazione, Echo Hub per controllare la casa smart, e la nuova generazione di Alexa alimentata da Intelligenza Artificiale e grandi modelli linguistici.