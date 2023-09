Il modem 5G Apple è anni indietro rispetto a Qualcomm

Apple aveva intenzione di utilizzare un modem 5G progettato internamente per iPhone 15 e ha investito miliardi di dollari per raggiungere questo obiettivo. Eppure, deve ancora acquistare i modem da Qualcomm.

I modem sono complessi da realizzare. Nel 2010, Intel ha speso 1,4 miliardi di dollari per acquisire Infineon, la cui tecnologia dei chip baseband veniva utilizzata nelle funzioni cellulari di iPhone.

Nel 2019 Intel ha venduto i suoi brevetti sui modem ad Apple per un miliardo di dollari ed è uscita da quel settore. Almeno da allora, Apple ha cercato di realizzare i propri modem, sia per risparmiare denaro che per smettere di acquistare da Qualcomm.

Da parte sua, Qualcomm si aspettava che Apple riuscisse a produrre il proprio modem entro il 2024, ma nel settembre 2023, Qualcomm ha annunciato un accordo con Apple per la fornitura di modem fino al 2026. Secondo Qualcomm, il ritardo è dovuto a molteplici motivi, che vanno dalle sfide tecniche ai presunti problemi di gestione:

Questi ritardi indicano che Apple non si aspettava la complessità dell’impresa. La tecnologia cellulare è un mostro. Anche se Apple costruisce il miglior silicio del pianeta, è ridicolo pensare che potrebbe fare altrettanto con un modem

Chris Deaver, ex dirigente delle risorse umane di Apple, ha dichiarato al Wall Street Journal che il progetto è iniziato nel 2018. All’epoca, Apple e Qualcomm si scontravano in tribunale per molteplici divergenze, poi risolte bonariamente nel 2019.

Un po’ di storia

In quel periodo i dirigenti di Apple erano divisi, chiedendosi se collaborare con Intel o progettare un chip in proprio. Si dice che Ruben Caballero, all’epoca a capo del reparto wireless di Apple, volesse optare per Intel. Tuttavia, Johny Srouji, vicepresidente senior delle tecnologie hardware, non era d’accordo e voleva che Apple lo costruisse da sola. Caballero se ne è, poi, andato nel 2019 e gran parte del suo team è stato inserito sotto la guida di Srouji.

Secondo il Wall Street Journal, questa divisione del lavoro di ingegneria è diventata un problema. Fonti non specificate all’interno del progetto hanno riferito alla pubblicazione che uno dei dirigenti senior nel team di Srouji non aveva alcuna esperienza nel campo delle tecnologie wireless.

Altri dirigenti di Apple mancavano di esperienza nel campo delle tecnologie wireless, secondo ex ingegneri del progetto. Di conseguenza, venivano fissate scadenze strette e irrealistiche, alla fine mai rispettate.

Fino alla fine del 2022, quando Apple ha iniziato a testare i prototipi. Le voci indicano che i chip modem 5G di Apple fossero così scadenti da rendere la velocità wireless di iPhone più lenta rispetto ai terminali Android. Secondo persone informate, Apple sarebbe indietro di tre anni rispetto a Qualcomm.