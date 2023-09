Hideo Kojima elenca i dispositivi Apple idonei per Death Stranding Director’s Cut

Il leggendario game designer Hideo Kojima ha elencato i dispositivi Apple che potranno far girare Death Stranding Director’s Cut, in arrivo entro la fine del 2023: non ci sono dubbi, sarà rilasciato nel 2023, annunciato su Threads: su Mac è già preordinabile con arrivo previsto il 2 dicembre.

Kojima ha affermato che i dispositivi supportati includono iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti gli iPad e i Mac dotati di chip Apple Silicon M1 o successivi. Del resto, si è capito che questi ultimi dispositivi di Apple sono davvero il top per il gaming.

Originariamente pubblicato per PlayStation 4 nel 2019, Death Stranding è un gioco d’azione open-world in un contesto post-apocalittico, con la voce e il volto di Norman Reedus (Daryl Dixon di The Walking Dead) come personaggio principale.

La trama del gioco

Il mondo di Death Stranding è stato invaso da creature invisibili che distruggono tutto ciò che toccano. I giocatori controllano Sam, un corriere che consegna pacchi a città remote e le connette a una rete di comunicazione wireless.

Sam deve evitare e sconfiggere creature soprannaturali e nemici più comuni, viaggiando tra il mondo dei vivi e dei morti. È un viaggio strambo e bizzarro con cameo di molti volti e voci familiari di Hollywood, tra cui Mads Mikkelsen (Hannibal) e il regista di Pacific Rim e Hellboy Guillermo Del Toro.

Death Stranding ha ottenuto punteggi elevati dopo il suo rilascio, con i critici che l’hanno lodato per l’originale design di gioco di Kojima e le immagini notturne e surreali. È il primo gioco che Kojima ha pubblicato dopo la sua uscita da Konami, la casa editrice responsabile della pubblicazione della popolare serie di giochi d’azione stealth Metal Gear di Kojima.

L’edizione Director’s Cut di Death Stranding è stata pubblicata nel 2021 e presenta contenuti aggiuntivi e miglioramenti al motore di gioco principale. Sarà proprio questa la versione che arriverà sui dispositivi Apple.

Kojima ha annunciato i piani per il rilascio di Death Stranding: Director’s Cut per Mac già durante il suo intervento alla conferenza Apple WWDC 2023 a giugno dichiarando:

Stiamo entrando in una nuova era per il gaming su Mac

Oltre ai chip e GPU di Apple, il merito è di MetalFX Upscaling, una funzione introdotta nel 2022 che offre una migliore performance nelle app e nei giochi 3D mantenendo la fedeltà visiva.

La versione Mac disponibile per la prenotazione da questa pagina di Mac App Store, richiede macOS 12 o versioni seguenti, Mac con chip M1 o seguenti, “pesa” 69,8GB ed è etichettato come adatto per utenti di 17 anni di età o superiore.