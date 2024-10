I risultati Microsoft e Meta brillano ma le azioni traballano

Pubblicità

Oltre che la settimana dei nuovi Mac è anche quella in cui si concentrano le presentazioni dei risultati trimestrali delle più grandi società di tecnologia: il filone positivo inaugurato ieri da Google prosegue con Microsoft e Meta.

Ma anche se entrambi i colossi sfoggiano fatturati multi miliardari in crescita, sia le azioni Microsoft che quelle di Meta segnano un andamento negativo prima della riapertura del Nasdaq

Risultati Microsoft terzo trimestre 2024

Gli analisti prevedevano 64,5 miliardi di fatturato e utile per azione di 3,10 dollari: Microsoft supera leggermente registrando 65,6 miliardi di dollari di ricavi e utile per azione di 3,30 dollari. Nello stesso periodo dello scorso anno il fatturato è stato di 56,5 miliardi e l’utile per azione 2,99 dollari.

Ancora una volta la parte del leone della crescita deriva dalle divisioni cloud e Azure a cui ora si affianca l’Intelligenza Artificiale. La divisione Cloud segna una crescita del 20% anno su anno, la crescita dei servizi AI su Azure è di 12 punti. Il cloud commerciale fattura 38,9 miliardi, contro le previsioni di 38,1 miliardi.

Crescono del 17% le divisioni More Personal Computing e del 12% Productivity and Business Processes in cui rientrano gli abbonamenti Microsoft 365. Sulla spinta dei buoni risultati il titolo Microsoft è aumentato del 2% nel post market, salvo poi invertire tendenza segnando -3,71% nel Moment in cui scriviamo.

Sul ribasso sembrano pesare i timori di una concorrenza sempre più agguerrita conto Amazon, Google, Meta e non solo, soprattutto in campo AI.

Terza triemestrale Meta 2024

Situazione simile per Meta che supera le previsioni, ma con preoccupazioni crescenti di investitoti e analisti per gli enormi costi di investimento, in crescita, per cloud e AI.

Mentre gli analisti indicavano fatturato di 40,2 miliardi e utile per azione di 5,25 dollari, Meta ha registrato ricavi per 40,5 miliardi e utile per azione di 6,03 dollari. Nello stesso periodo dello scorso anno il fatturato era di 34,1 miliardi con utile per azione di 4,50 dollari.

Ma subito dopo la presentazione dei risultati il titolo Meta ha iniziato a scendere in borsa. Il numero che pesa è quello della spesa in conto capitale, gli investimenti in infrastrutture che la società indica saranno compresi tra 38 – 40 miliardi di dollari per il 2024 e addirittura in aumento nel 2025.

Mentre Microsoft, Meta e gli altri big continuano a investire miliardi in AI l’altalena in borsa con picchi improvvisi in entrambe le direzioni sembra destinata a durare.

