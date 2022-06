Un nuovo MacBook Air farebbe vendere ad Apple 7 milioni di unità da qui a fine anno

Un MacBook Air aggiornato permetterebbe a Apple di vendere tra le 6 e le 7 milioni di unità da qui alla seconda metà del 2022. A indicarlo è l’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities riferendo inoltre di ritenere che per il nuovo modello non saranno disponibili nuove colorazioni con – forse – l’eccezione di una sola nuova colorazione (blu).

Da giorni circolano voci che indicano come probabile la presentazione di un nuovo MacBook Air nell’ambito della WWDC22 (la conferenza sviluppatori) di lunedì 6 giugno, e secondo indiscrezioni i MacBook Air metà 2022 potrebbero essere offerti anche in nuove colorazioni, sulla falsariga di quanto visto con gli iMac 24″ con chip M1.

Il sempre ben informato redattore di Bloomberg, Mark Gurman, ha recentemente riferito che i MacBook Air rinnovati dovrebbero essere disponibili negli stessi colori attuali, indicando come possibile ma non sicura una nuova colorazione.

Oltre a concordare con Gurman, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito in un tweet le spedizioni previste per questo – presunto – nuovo modello, calcolando tra i 6 e le 7 milioni le unità che Apple potrebbe spedire da qui a fine anno.

Agree with @markgurman. The new MacBook Air (MBA) will more likely offer three standard color options and probably plus one new color, rather than the rainbow style like the iMac as the market expects. https://t.co/4oyrHrEl9L

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2022