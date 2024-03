Sconto a 479€ per Roborock S8 Pro, robot che lava e aspira come nessun altro

Se siete alla ricerca di un robot che lavi e aspiri in totale autonomia, con tecnologie innovative ed efficaci, su Amazon trovate in sconto per le offerte di primavera, Roborock S8 Pro: 479€

Tra i punti di forza di questo robot (qui tutti i dettagli del produttore) vi è sicuramente la spazzola DuoRoller Riser, che in combinazione con un’aspirazione estrema da 6000Pa, permette di aspirare con la massima precisione e potenza. La combinazione del particolare sistema di spazzole controrotanti e potenza di aspirazione lo rende capace di raccgoliere anche le più piccole particelle e quelle più complicate da gestire, come i peli di animali domestici.

Il sistema di lavaggio VibraRise 2.0, con spazzola e panno sollevabili, che offre uno strofinamento ad alta velocità e una pressione costante per una pulizia uniforme. La capacità di sollevare automaticamente spazzola e panno garantisce un’efficace di pulizia senza lasciare alcuna macchia.

Il Roborock S8 Pro Ultra si distingue anche per la tecnologia di aggiramento ostacoli 3D e la navigazione LiDAR PreciSense. Grazie alla mappatura con luce strutturata 3D e imaging a infrarossi, il robot identifica ed evita potenziali ostacoli, offrendo un’esperienza di pulizia senza preoccupazioni. Vengono riconosciuti, alla luce e al buio, una lunga serie di oggetti anche di piccole dimensioni.

Il sistema di navigazione di precisione crea mappe dettagliate per trovare un percorso ottimale per una pulizia più rapida; può rilevare automaticamente i punti in cui è facile rimanere bloccati e disegna muri invisibili nell’app Roborock per stabilire zone vietate.

Le routine di pulizia personalizzate consentono al robot di impostare le routine di pulizia per particolari aree della casa regolarmente o su richiesta. Quando la pulizia è completata o la batteria è scarica, il robot aspirapolvere tornerà automaticamente alla stazione di ricarica.

Il costo di listino è tangibile benchè giustificato dalle tecnologie, per un robot di questo tipo, ma Amazon lo sconta in occasione delle promozioni di primavera. Lo pagate solo 479€