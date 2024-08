Google DeepMind crea robot per sfidare gli umani a ping-pong

Pubblicità

La divisione DeepMind Robotics di Google ha creato un robot che permette di giocare a tennistavolo (ping pong), indicato come in grado di affrontare un essere umano a livello di un bravo giocatore dilettante.

Il sito TechCrunch riferisce che nei test il robot è stato in grado di battere i principianti contro i quali ha giocato; con giocatori di livello intermedio ha vinto il 55% degli incontri. Non è pronto per sfidare i professionisti ma ha vinto il 45% di 29 incontri di questo tipo contro giocatori di livello elevato.

“È il primo robot in grado di giocare uno sport con umani, a livello umano ed è una pietra miliare nell’apprendimento e controllo dei robot”, è riportato in un documento recente diffuso da DeepMind. “Si tratta ad ogni modo solo di un piccolo passo verso un obiettivo perseguito da lungo tempo nella robotica, per arrivare a performance di livello umano e abilità utili nel mondo reale. Resta un sacco di lavoro da fare per ottenere sistematicamente performance di livello umano con un singolo compito, e ancora oltre, per poter creare robot generalisti in grado di eseguire molti compiti utili, sapientemente e interagire in sicurezza con umani nel mondo reale”.

Meet our AI-powered robot that’s ready to play table tennis. 🤖🏓 It’s the first agent to achieve amateur human level performance in this sport. Here’s how it works. 🧵 pic.twitter.com/AxwbRQwYiB — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 8, 2024

Il più grande problema di questo tipo di robot è rispondere velocemente alla pallina tenendo conto di coordinamento, rapidità del movimento e di esecuzione, “riflessi”, applicando la giusta sensibilità al tocco. Per il robot non è facile neanche rispondere usando il lato rovescio racchetta per sferrare colpi di attacco, e interpretare la rotazione della pallina in avvicinamento. “Per affrontare i vincoli della latenza che limita i tempi di reazione, abbiamo proposto di indagare l’uso di avanzati algoritmi di controllo e ottimizzazioni hardware. Queste includono il ricordo a modelli predittivi per anticipare traiettorie delle palline e l’implementazione di protocolli di comunicazione veloci tra i sensori e i servocomandi del robot”.