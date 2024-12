RØDE AI-Micro, la piccola scatoletta per le interviste con lavalier per iPhone, iPad, Mac

Pubblicità

Portate la registrazione audio da smartphone ad un livello di praticità e qualità superiore con RØDE AI-Micro, una interfaccia audio ultra-compatta che migliora sensibilmente l’acquisizione audio per tutte le occasioni, dallo streaming alle applicazioni professionali.

Il suo principale punto di forza è la portabilità: è infatti una piccola scatolina di circa 4 x 4 cm capace di funzionare praticamente con ogni microfono con uscita da 3,5 mm, dai popolari VideoMic RØDE ai microfoni lavalier, compresi i sistemi wireless e i microfoni stereo.

Gli ingressi sono a rilevamento automatico perciò non bisogna configurare manualmente l’impostazione del microfono: questa interfaccia riconosce automaticamente se è collegato un microfono TRS o TRRS e ne abilita istantaneamente la connessione.

E poi si può usare con tutto: per registrare su PC, Mac, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android compresi.

Il collegamento avviene tramite l’uscita USB e nella confezione ci sono i cavi USB-A, USB-C e Lightning in modo da non doverlo accompagnare ad altri adattatori da acquistare separatamente.

C’è anche l’uscita cuffie per il monitoraggio (per altro garantito senza latenza).

Oltre che per registrazioni di qualità professionale – magari da montare come traccia audio ad un video – si può usare anche per migliorare la qualità in utilizzi più comuni e che possono capitare tutti i giorni, ad esempio quando si partecipa ad una videochiamata su Zoom, o più semplicemente quando si parla al telefono per periodi di tempo prolungati.

Anche se nasce principalmente per le registrazioni audio, usandolo anche in questo modo è possibile comunque ottenere una qualità audio cristallina anche quando si utilizzano dispositivi i cui microfoni integrati possono non garantire sempre una buona resa sonora.

RØDE AI-Micro costa 69 € e lo potete comprare anche su Amazon.

