Roland TD-27KV, la batteria elettronica che si connette ad iPhone e Mac

Al NAMM 2020 Roland ha presentato TD-27KV, una batteria elettronica basata su un nuovo e potente generatore sonoro ricco di timbri di tamburi e piatti completamente personalizzabili.

Grazie alla tecnologia di trigger digitale è in grado di rilevare ogni sfumatura dell’esecuzione, mentre i pad dei tamburi e dei piatti, grazie all’ampio diametro, offrono un feedback che si avvicina allo stile acustico. Molti drum kit elettronici offrono infatti sensazioni molto diverse da una batteria acustica, principalmente a causa dei pad di piccole dimensioni e con una profondità inferiore.

Come dicevamo, Roland TD-27KV è l’eccezione: ad esempio il rullante in acciaio inossidabile è da 14” x 4,3” mentre i tom sono da 10” e sono dotati delle pelli mesh Roland multistrato che offrono un’ottima risposta e un rimbalzo quanto più naturale possibile grazie alla tensione regolabile.

I piatti dell’hi-hat sono invece da 12” e si montano su un’asta standard per hi-hit acustico, mentre il piatto ride è da 18” e i piatti crash sono da 12” e 13” e vengono montati su robuste aste a giraffa.

Per quanto riguarda la tecnologia, i pad digitali del rullante e del piatto ride si collegano al modulo TD-27 tramite cavi USB, che è preconfezionato con decine di suoni di batteria che simulano con elevata fedeltà gli strumenti acustici.

L’azienda spiega che per la realizzazione dei suoni sono stati campionati tamburi, percussioni e piatti di livello professionale, sia vintage che moderni, negli studi di registrazione e poi elaborati con il Prismatic Sound Modeling Roland insieme alla tecnologia Behavior Modeling per ricreare un suono quanto più realistico possibile.

«Ogni volta che colpite un tamburo o un piatto non state semplicemente effettuando il trigger di un suono immutabile, ma state suonando un vero strumento completo che risponde come la sua controparte acustica, con una gamma sonora senza precedenti a vostra disposizione» ha dichiarato un portavoce dell’azienda in fiera.

Dal punto di vista della personalizzazione, la nuova Roland TD-27KV non è poi così diversa da una batteria acustica, dove il suono si costruisce su misura del proprio stile cambiando le pelli, regolando l’accordatura, applicando delle sordine, modificando la tensione della cordiera del rullante, sostituendo il battente della cassa e in molti altri modi.

Qui infatti basta colpire un pad per selezionarlo e poi utilizzare i controlli e le funzionalità di editing a disposizione per ottenere esattamente il suono che si desidera. Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente ed è perfino possibile caricare i propri sample e sovrapporli ai suoni interni per personalizzare ulteriormente i kit a disposizione.

La tecnologia PureAcoustic Ambience va perfino oltre consentendo di andare a regolare anche la posizione dei microfoni per ogni drum kit e modificare il suono complessivo con il simulatore di microfoni overhead. Infine, grazie ai multieffetti interni e alle funzionalità di mixaggio si ha a disposizione una consolle da studio completa con transienti, equalizzatori parametrici, compressori, riverberi, delay e molto altro ancora.

Di Roland TD-27KV è interessante anche la connettività. Sono infatti presenti uscite stereo per il suono della batteria e due uscite dirette per inviare cassa, rullante e altri suoni ad una consolle audio. In studio risulta particolarmente utile l’interfaccia audio USB incorporata per la produzione di musica sul computer, con un massimo di 28 canali audio disponibili con un unico cavo. E’ anche supportato il MIDI via USB e I/O dedicato, permettendo di sincronizzare altri dispositivi MIDI e di effettuare il trigger dei suoni di software sul computer.

Utilizzando i tre ingressi Trigger ausiliari del modulo TD-27 è anche possibile aggiungere pad dei tom e dei piatti per arricchire il proprio arsenale mentre sfruttando il modulo Bluetooth incorporato si può effettuare lo streaming wireless da un telefono o laptop al modulo per suonare sulla musica preferita in cuffia, magari mixando il suono da una lezione video su YouTube.

A tal proposito sono presenti alcune funzioni didattiche interne utili per tenere traccia dei propri progressi e sfruttare il metronomo digitale per migliorare il senso del tempo, registrando poi la propria esecuzione per riascoltarla ed evidenziare gli aspetti che si desiderano migliorare.

Roland TD-27KV è già in vendita anche su Amazon al prezzo di 3.190 euro. Tutte le notizie dal NAMM 2020 sono raccolte in questa pagina.