Google Maps per iOS e Android sta per rifarsi il look

Google Maps spegne in questa settimana le sue 15 anni e non sorprende che Google stia approfittando dell’occasione per rifare il look all’app. A breve Google Maps sarà raggiunto da nuovi aggiornamenti: da una nuova icona, a migliorie più sostanziali. Ecco quali.

Anzitutto, l’app di navigazione cambierà il suo “pin” della posizione, in una nuova versione a quattro colori. A ciò si aggiungerà una nuova interfaccia a cinque icone nella parte inferiore dello schermo, che va ad uniformarsi alla barra di navigazione ormai adottata da molte altre app Android.

Il nuovo Google Maps beneficerà anche di due nuove schede: Saved, che richiama tutti gli elenchi e le posizioni che l’utente ha aggiunto ai segnalibri, e Contributi, che richiede di aggiungere foto e recensioni ai luoghi visitati. Con questa modifica, Google si è sbarazzata del vecchio menu “hamburger” in cui erano contenute molte di queste funzionalità, precedentemente “nascoste”.

Altre novità riguarderanno anche i mezzi pubblici, che utilizzeranno adesso anche informazioni inserite dagli utenti, visualizzate anche si guardano le indicazioni per il trasporto pubblico. Se già l’utente era abituato a vedere le linee di transito specifiche in molte città, nonché tempi di arrivo stimati e alcune informazioni su quanto potrebbe essere affollato un treno o un autobus, Google sta adesso espandendo le informazioni visibili, aggiungendo i dettagli condivisi da altri passeggeri, tra cui la temperatura, le informazioni di accessibilità, se ci sono vagoni per sole donne, e quante cabine sono presenti su un treno.

Google è ben nota nell’aggiornare la propria app di mappatura, nonché i servizi a questa collegati, come ad esempio le Live View, le indicazioni stradali fornite in AR lanciate lo scorso anno all’interno dell’app.

Questi aggiornamenti dovrebbero essere implementati sia su iPhone che su Android a partire da oggi, ad eccezione degli aggiornamenti di Live View, che Google afferma arriveranno presto. È certamente una coincidenza, ma questi aggiornamenti arrivano ad una sola settimana di distanza dal completato rinnovamento di Apple alle proprie mappe.