Alcuni Roomba vanno a zigzag e sembrano ubriachi

iRobot, l’azienda nota per i robot domestici Roomba per la pulizia della casa, ha confermato che un aggiornamento software sta creando problemi agli utenti dei robot modello i7 e s9, riferendo di essere al lavoro per impedire altri inconvenienti di questo tipo in futuro.

Stando a quanto riferiscono vari utenti su Reddit e Twitter, i problemi di alcuni Roomba iniziano dopo l’installazione del recente aggiornamento firmware 3.12.8. Un utente riferisce che il suo robot, dopo l’aggiornamento, sembra “ubriaco”; altri segnalano comportamenti anomali, con i robot che bloccano in mezzo a una stanza anche senza che siano presenti ostacoli, si scontrano contro muri senza fermarsi e cambiano direzione a casaccio, non seguendo una linea retta, ma andando a zig zag: da qui il comportamento che a qualcuno sembra quello di una persona in preda agli effetti dell’alcol.

Gli utenti che segnalano il problema riferiscono ovviamente l’impossibilità di effettuare pulizie e di ricaricare i dispositivi. Il costruttore iRobot ha confermato le varie problematiche al sito The Verge, riferendo che ci vorranno settimane per risolvere la questione. Un utente su Reddit ha catturato delle immagini in time-lapse di un Roomba sul quale è presente l’ultimo aggiornamento, evidenziando il problema ma riuscendo alla fine a riportarlo alla base di ricarica.

Non è chiaro perché ma anche ripristinare una versione precedente del software di sistema non sembra risolve del tutto i problemi: utenti che hanno provato continuano a lamentare comportamenti uguali a quelli poco sopra citati.

Come tutti gli aggiornamenti software di rilievo per qualsiasi dispositivo, è sempre bene attendere qualche giorno prima di installarli: quando siamo sicuri che tutto funzioni e non vi sono segnalazioni di anomalie, è possibile effettuare l’aggiornamento con discreta sicurezza.

