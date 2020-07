Samplr trasforma la Touch Bar del Mac in strumento musicale

La Touch Bar dei MacBook Pro consente di accedere rapidamente a vari comandi sul Mac e cambia automaticamente aspetto in base alle azioni eseguite e alle app usate.

Come può essere utilizzata quando non stiamo navigando sul web o eseguendo particolari applicazioni? Si può usare per dimostrare le potenziali di app musicali per iPad: è l’idea di Samplr per Touchbar, in pratica una sorta di demo gratuito di quello che è possibile fare con l’app Samplr per iPad permettendo all’utente di avere sul Mac un’idea delle funzionalità che può avere a disposizione con l’app mobile sul tablet.

Il software per la Touchbar del Mac consente di applicare vari effetti e avere a disposizione controlli vari che saranno utili agli appassionati di musica elettronica.

Samplr per iPad – app creata da Marcos Alonso, uno degi creatori dello strumento Reactable – permette di fare musica intervenendo con le dita direttamente su suoni, un po’ come si farebbe con uno strumento musicale: si seleziona una forma d’onda e poi la modalità d’uso, con funzionalità che consentono di ritagliare in segmenti il suono, suonare come se si premessero i tasti di un piano, scorrere con le dita la forma d’onda riproducendo sequenze di suon, ecc.

La Touch Bar è disponibile sui modelli di MacBook Pro del 2016 o successivi, esclusi MacBook Pro 13″ 2016 con due porte Thunderbolt e MacBook Pro 13″ 2017 con due porte Thunderbolt 3.