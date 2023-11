Samsung anticipa il Natale: soundbar e TV The Frame in omaggio

Se stavate pensando di acquistare un TV Samsung e siete indecis è il momento giusto per portarsi a casa un regalo di elevato valore anche per molti modelli di TV già scontati. Fino al 17 dicembre 2023 Samsung regala soundbar, o addirittura la TV The Frame da 32 pollici, con l’acquisto di determinate TV anche su Amazon. Ecco quali e come ricevere i regali.

La prima delle promozioni in corso è quella che riguarda TV QLED o Crystal UHD. Ed infatti, acquistando un TV QLED o Crystal UHD dal 9 novembre al 17 dicembre 2023 inclusi, sarà sufficiente registrarlo direttamente a questo indirizzo per ricevere in regalo la Soundbar Q60C, che verrà consegnata entro 180 giorni dall’email di validazione dell’acquisto, dal valore di 299 euro.

Se acquistate, invece, un TV The Frame in promozione dal 9 novembre al 17 dicembre 2023 inclusi, registrandolo su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto si riceverà in omaggio una Soundbar Ultra Slim S800B, perfetta per l’abbinamento del TV-cornice in grado d arredare il vostro salotto entro 180 giorni dall’email di validazione dal valore di 499 euro.

In ultimo, non certo per importanza, acquistando un TV OLED o Neo QLED 2023 in promozione dal 9 novembre al 17 dicembre 2023 inclusi e registrandolo su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto, si riceverà un TV The Frame 32 pollici e la cornice Teak entro 180 giorni dall’email di validazione, per un valore di 568 euro.

A questo indirizzo trovate il regolamento completo, dove vengono indicati tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa, tra cui Amazon.

Qui la pagina Amazon relativa all’offerta con i modelli in promozione.