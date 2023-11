BLUETTI Black Friday 2023, ecco le offerte per le centrali elettriche domestiche

Inizia il conto alla rovescia per il Black Friday 2023 di BLUETTI, che quest’anno si appresta ad alimentare la stagione delle festività con una serie di sconti, regali, offerte esclusive e, cosa ancora più importante, una nuova centrale elettrica BLUETTI AC70 per la sua linea di generatori portatili.

Segnatelo nel calendario, L’accesso anticipato al Black Friday di BLUETTI inizierà dal 10 novembre e durerà fino al 23 novembre. Il Black Friday ufficiale inizierà, invece, il 24 novembre e presenterà numerose offerte lampo.

Naturalmente, il Black Friday di BLUETTI si concentra su varie stazioni elettriche domestiche, ciascuna delle quali potrà soddisfare diverse necessità, sia da interno, che da esterno.

Ecco tutte le offerte:

BLUETTI AC300 & B300(3.000W/3072Wh~12.288Wh)

Questo modulo eroga 3.000W di energia, dunque idoneo. per la maggior parte degli elettrodomestici. E’ dotato della funzionalità UPS che permette, in caso di distacco di energia, di passare al generatore di backup in soli 20 millisecondi, mantenendo la casa calda e illuminata durante i blackout.

BLUETTI EP500Pro(3.000W/5.100Wh)

L’EP500Pro è una delle soluzioni più versatili e complete di BLUETTI. Arriva su quattro ruote per una facile mobilità, così da permettere di ricaricare utensili come trapani, seghe o qualsivoglia strumento presente in casa.

BLUETTI AC200MAX(2.200W/2.048Wh)

Espandibile con batterie B230 o B300 per una capacità di 8.192Wh, questo sistema è ottimizzato, ad esempio, per i viaggi in camper. Con 15 prese e altre opzioni di ricarica, come la ricarica solare da 1.400W, non mancherà nulla per alimentare le gite fuori porta.

BLUETTI AC200P (2.000W, 2.000Wh)

Potente e versatile come il modello AC200MAX, questo sistema ricarica 13 dispositivi contemporaneamente. Propone dimensioni compatte e può essere portato ovunque.

BLUETTI AC70 Portable Power Station

In occasione del Black Friday, BLUETTI presenta la nuova soluzione AC70. Si tratta di una versione migliorata del popolare EB70, vantando la stessa potenza di 1.000W ma essendo dotato di un’aggiunta speciale: una ulteriore potenza di 2.000W per coprire più esigenze di alimentazione.

Inoltre, può caricarsi da 0 all’80% in appena 45 minuti tramite la ricarica AC da 850W e supporta una ricarica solare massima di 500W. L’AC70 dovrebbe essere disponibile a dicembre ad un prezzo non ancora annunciato.

Black Friday di BLUETTI

Per questo Black Friday, BLUETTI non mette a disposizione solo sconti, bensì offre anche divertimento interattivo e ricompense.

Grazie alle ruote dei premi fortunati l’utente potrà girare la ruota per vincere premi BLUETTI come la centrale elettrica portatile EB3A, il pannello solare PV120, la scatola regalo outdoor BLUETTI, buoni sconto da 50€ e 100€, o persino felpe e cappellini BLUETTI.

Inoltre, dal 10 novembre al 23 novembre, se la spesa supera le soglie di 1500€/2000€/2500€/3000€, l’utente potrà ricevere gratuitamente un cappello BLUETTI, un treppiede per cellulare, un multimetro digitale e anche un aspirapolvere portatile.

Ancora, dal 10 al 17 novembre, per ogni ordine effettuato, l’utente guadagnerà tre volte i BLUETTI Bucks, e addirittura cinque volte i BLUETTI Bucks dal 17 al 27 novembre, che potranno essere riscattati per acquisire buoni sconto BLUETTI, regali Lifestyle, carte regalo e altro ancora.

Ricordiamo che BLUETTI offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni per eventuali problemi legati alla qualità, oltre a una garanzia di 2+2 anni per la serie AC200 in vendita.