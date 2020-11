Samsung debutta nei purificatori d’aria con Samsung Cube

Samsung debutta nel mondo dei purificatori d’aria con Samsung Cube, un dispositivo che vuole unire design e tecnologia per un ambiente domestico libero da polveri sottili, allergeni e gas inquinanti, in totale comfort.

Samsung Cube è dotato di un sistema di purificazione multistrato in grado di purificare l’aria rimuovendo il 99,97% delle polveri ultra fini e degli allergeni, prevenendo la proliferazione di batteri e rimuovendo addirittura gas inquinanti come la formaldeide. Questo anche perché Cube è dotato di un sensore laser PM1.0 che verifica in tempo reale l’effettiva qualità dell’aria all’interno della stanza e rileva le polveri sottili, captando le particelle fino a 0,3 µm.

Samsung presenta Cube come il primo sistema di purificazione con tecnologia Wind-Free al mondo, in grado di diffondere l’aria pulita in modo uniforme e silenzioso attraverso 60.000 microfori, evitando getti d’aria diretti e riducendo al minimo il rumore, soprattutto grazie alla modalità Notte.

Il nuovo purificatore d’aria è dotato anche di uno smart display che mostra il livello di inquinamento tramite numeri e colori, è quindi semplicissimo visualizzare l’effettiva qualità dell’aria nella stanza. Si connette anche al Wi-Fi, consentendo agli utenti di monitorare la qualità dell’aria di casa ovunque si trovino, e di intervenire da remoto con l’app SmartThings.

Samsung Cube arricchisce così la Healthy Home Samsung, ecosistema di elettrodomestici smart che assicura igienizzazione delle superfici e dell’aria, ma anche la sanificazione degli abiti e la conservazione in sicurezza degli alimenti.

Il nuovo Air Purifier Cube viene lanciato oggi sul mercato italiano su Amazon ed è disponibile al prezzo di 799 euro: su Amazon è al momento in sconto a 599 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina.

